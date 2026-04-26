Nedeľa 26.4.2026
Meniny má Jaroslava
26. apríla 2026
Opozičný poslanec Mikulec sa pýta, prečo koalícia po útoku na Ferenčáka nezvoláva tlačovky
Ján Ferenčák podľa vlastných slov očakáva, že útočník bude vypátraný a povie, kto si útok objednal. Opozičný poslanec Roman Mikulec (
26.4.2026 (SITA.sk) - Ján Ferenčák podľa vlastných slov očakáva, že útočník bude vypátraný a povie, kto si útok objednal.
Opozičný poslanec Roman Mikulec (Hnutie Slovensko) sa pýta, prečo premiér Robert Fico, minister obrany Robert Kaliňák a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nezvolávajú tlačovky k útoku na poslanca Jána Ferenčáka. Ako ďalej uviedol v stanovisku, v súvislosti s útokom nej je možné ignorovať atmosféru, ktorú v spoločnosti dlhodobo vytvára premiér Fico.
„Kde sú teraz? Prečo nejdú odsúdiť napadnutie politika tak, ako to robili po atentáte? Čakajú na to, či bude ďalší Cintula (Juraj Cintula, obžalovaný v kauze útoku na premiéra, pozn. SITA), alebo im teraz toto násilie politicky vyhovuje?," spýtal sa Mikulec. Zároveň doplnil, že útok je výsledkom arogantnej, agresívnej a neúnosnej komunikácie Roberta Fica voči opozícii, novinárom aj každému, kto si dovolí mať iný názor.
V súvislosti s vyjadreniami Ferenčáka Mikulec zároveň upozornil na závažnosť jeho tvrdení o fungovaní vládnej koalície. „Orgány činné v trestnom konaní a generálny prokurátor by sa mali jeho vyjadreniami okamžite zaoberať," dodal Mikulec.
Poslanca Jána Ferenčáka, vylúčeného z koaličnej strany Hlas-SD, v sobotu 25. apríla večer fyzicky napadol neznámy páchateľ. Poslanec to oznámil v televíznej diskusii. „Cítil som, ako sa nieto dotkol môjho ramena a potom som dostal priamy úder do tváre, do zubov, do nosa,“ povedal Ferenčák s tým, že následne po útoku zozadu spadol na zem.
Poslanec sa v tejto súvislosti pýta, či má incident vnímať ako odkaz za nehlasovanie o koaličných návrhoch zákonov. „Na mňa sú stále nasadené bezpečnostné zložky, stále sa pohybujú v mojom regióne,“ skonštatoval. Doplnil, že tieto tvrdenia vie podložiť informáciami, poskytne ich však len vtedy, keď rezort vnútra nebude riadiť predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok a policajnú inšpekciu Branislav Zurian. Ministra vnútra zároveň poslanec obviňuje so svojej kriminalizácie.
Ferenčák podľa vlastných slov očakáva, že útočník bude vypátraný a povie, kto si útok objednal. „Za to, že som mal vlastný názor, že som nehlasoval za jednotlivé zákony, tak vyústilo to až do fyzického útoku,“ doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Opozičný poslanec Mikulec sa pýta, prečo koalícia po útoku na Ferenčáka nezvoláva tlačovky © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičný poslanec Roman Mikulec (Hnutie Slovensko) sa pýta, prečo premiér Robert Fico, minister obrany Robert Kaliňák a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nezvolávajú tlačovky k útoku na poslanca Jána Ferenčáka. Ako ďalej uviedol v stanovisku, v súvislosti s útokom nej je možné ignorovať atmosféru, ktorú v spoločnosti dlhodobo vytvára premiér Fico.
„Kde sú teraz? Prečo nejdú odsúdiť napadnutie politika tak, ako to robili po atentáte? Čakajú na to, či bude ďalší Cintula (Juraj Cintula, obžalovaný v kauze útoku na premiéra, pozn. SITA), alebo im teraz toto násilie politicky vyhovuje?," spýtal sa Mikulec. Zároveň doplnil, že útok je výsledkom arogantnej, agresívnej a neúnosnej komunikácie Roberta Fica voči opozícii, novinárom aj každému, kto si dovolí mať iný názor.
Závažné sú aj tvrdenia Ferenčáka
V súvislosti s vyjadreniami Ferenčáka Mikulec zároveň upozornil na závažnosť jeho tvrdení o fungovaní vládnej koalície. „Orgány činné v trestnom konaní a generálny prokurátor by sa mali jeho vyjadreniami okamžite zaoberať," dodal Mikulec.
Poslanca Jána Ferenčáka, vylúčeného z koaličnej strany Hlas-SD, v sobotu 25. apríla večer fyzicky napadol neznámy páchateľ. Poslanec to oznámil v televíznej diskusii. „Cítil som, ako sa nieto dotkol môjho ramena a potom som dostal priamy úder do tváre, do zubov, do nosa,“ povedal Ferenčák s tým, že následne po útoku zozadu spadol na zem.
Nehlasoval za koaličné zákony
Poslanec sa v tejto súvislosti pýta, či má incident vnímať ako odkaz za nehlasovanie o koaličných návrhoch zákonov. „Na mňa sú stále nasadené bezpečnostné zložky, stále sa pohybujú v mojom regióne,“ skonštatoval. Doplnil, že tieto tvrdenia vie podložiť informáciami, poskytne ich však len vtedy, keď rezort vnútra nebude riadiť predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok a policajnú inšpekciu Branislav Zurian. Ministra vnútra zároveň poslanec obviňuje so svojej kriminalizácie.
Ferenčák podľa vlastných slov očakáva, že útočník bude vypátraný a povie, kto si útok objednal. „Za to, že som mal vlastný názor, že som nehlasoval za jednotlivé zákony, tak vyústilo to až do fyzického útoku,“ doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Opozičný poslanec Mikulec sa pýta, prečo koalícia po útoku na Ferenčáka nezvoláva tlačovky © SITA Všetky práva vyhradené.
