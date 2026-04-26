26. apríla 2026

Opozičný poslanec Mikulec sa pýta, prečo koalícia po útoku na Ferenčáka nezvoláva tlačovky


Ján Ferenčák podľa vlastných slov očakáva, že útočník bude vypátraný a povie, kto si útok objednal. Opozičný poslanec Roman Mikulec (



26.4.2026 (SITA.sk) - Ján Ferenčák podľa vlastných slov očakáva, že útočník bude vypátraný a povie, kto si útok objednal.


Opozičný poslanec Roman Mikulec (Hnutie Slovensko) sa pýta, prečo premiér Robert Fico, minister obrany Robert Kaliňák a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nezvolávajú tlačovky k útoku na poslanca Jána Ferenčáka. Ako ďalej uviedol v stanovisku, v súvislosti s útokom nej je možné ignorovať atmosféru, ktorú v spoločnosti dlhodobo vytvára premiér Fico.

„Kde sú teraz? Prečo nejdú odsúdiť napadnutie politika tak, ako to robili po atentáte? Čakajú na to, či bude ďalší Cintula (Juraj Cintula, obžalovaný v kauze útoku na premiéra, pozn. SITA), alebo im teraz toto násilie politicky vyhovuje?," spýtal sa Mikulec. Zároveň doplnil, že útok je výsledkom arogantnej, agresívnej a neúnosnej komunikácie Roberta Fica voči opozícii, novinárom aj každému, kto si dovolí mať iný názor.

Závažné sú aj tvrdenia Ferenčáka


V súvislosti s vyjadreniami Ferenčáka Mikulec zároveň upozornil na závažnosť jeho tvrdení o fungovaní vládnej koalície. „Orgány činné v trestnom konaní a generálny prokurátor by sa mali jeho vyjadreniami okamžite zaoberať," dodal Mikulec.

Poslanca Jána Ferenčáka, vylúčeného z koaličnej strany Hlas-SD, v sobotu 25. apríla večer fyzicky napadol neznámy páchateľ. Poslanec to oznámil v televíznej diskusii. „Cítil som, ako sa nieto dotkol môjho ramena a potom som dostal priamy úder do tváre, do zubov, do nosa,“ povedal Ferenčák s tým, že následne po útoku zozadu spadol na zem.

Nehlasoval za koaličné zákony


Poslanec sa v tejto súvislosti pýta, či má incident vnímať ako odkaz za nehlasovanie o koaličných návrhoch zákonov. „Na mňa sú stále nasadené bezpečnostné zložky, stále sa pohybujú v mojom regióne,“ skonštatoval. Doplnil, že tieto tvrdenia vie podložiť informáciami, poskytne ich však len vtedy, keď rezort vnútra nebude riadiť predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok a policajnú inšpekciu Branislav Zurian. Ministra vnútra zároveň poslanec obviňuje so svojej kriminalizácie.

Ferenčák podľa vlastných slov očakáva, že útočník bude vypátraný a povie, kto si útok objednal. „Za to, že som mal vlastný názor, že som nehlasoval za jednotlivé zákony, tak vyústilo to až do fyzického útoku,“ doplnil.


Zdroj: SITA.sk - Opozičný poslanec Mikulec sa pýta, prečo koalícia po útoku na Ferenčáka nezvoláva tlačovky © SITA Všetky práva vyhradené.

