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02. septembra 2026

Výmena občianskeho preukazu bude v tomto prípade spoplatnená, dôležitá zmena sa dotkne až 130-tisíc ľudí


Tagy: hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Občiansky preukaz

Na čipoch sa automaticky 28. septembra skončí platnosť kvalifikovaného certifikátu, ktorý sa používa na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. Polícia upozorňuje na poplatok za výmenu ...



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obciansky preukaz 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Na čipoch sa automaticky 28. septembra skončí platnosť kvalifikovaného certifikátu, ktorý sa používa na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu.


Polícia upozorňuje na poplatok za výmenu občianskeho preukazu. Ako priblížil hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, poplatok platí v prípade, ak si občiansky preukaz občania menia z dôvodu skončenia platnosti certifikátov potrebných na využívanie kvalifikovaného elektronického podpisu.

Ak teda chcú občania naďalej používať elektronický podpis a musia si vymeniť občiansky preukaz, zaplatia poplatok sedem eur. Polícia pripomenula, že platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis v občianskych preukazoch vydaných pred 30. júnom 2021 sa skončila 31. decembra 2022.

Približne 130-tisíc ľudí na Slovensku čaká koncom septembra dôležitá zmena týkajúca sa ich dokladov. Ministerstvo vnútra SR upozornilo na občianske preukazy a doklady o pobyte cudzinca vybavené čipom CardOS v5.4, ktoré štát vydával v období od 21. júna 2021 do 30. novembra 2022.

Na týchto čipoch sa automaticky 28. septembra skončí platnosť kvalifikovaného certifikátu, ktorý sa používa na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. Pokiaľ elektronický podpis občan nepoužíva, výmena dokladu nie je potrebná.


Zdroj: SITA.sk - Výmena občianskeho preukazu bude v tomto prípade spoplatnená, dôležitá zmena sa dotkne až 130-tisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Občiansky preukaz
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