Pohoda 2023: Oslava hudby, umenia, dobrej nálady a tolerancie začne už tento týždeň na festivale Pohoda

Na vyše 18 pódiách vystúpi viac ako 130 hudobných interpretov , interpretiek a skupín , ktorých aj tento rok doplní množstvo divadelných a tanečných predstavení, diskusií, workshopov, čítačiek a silné zastúpenie bude mať aj vizuálne umenie. Zásadnou tohtoročnou novinkou je otvorenie festivalu o deň skôr. Už v stredu, počas štátneho sviatku, budú môcť návštevníci prísť do stanových mestečiek, kde bude večer hudobný program a návštevníci si tak budú môcť predĺžiť Pohodu o deň dlhšie. Skoršie otvorenie má predísť štvrtkovým dopravným zápcham v Trenčíne a okolí, kde dopravu komplikuje cestná uzávera pre opravu mosta medzi Drietomou a Mníchovou Lehotou.

Veľké mená súčasnej svetovej hudobnej scény a legendy všetkých žánrov



Jedným z headlinerov tohto ročníka festivalu Pohoda je Central Cee, aktuálne jeden z najstreamovanejších interpretov, ktorý ako prvý britský raper dosiahol miliardu streamov na Spotify. Jeho single Let Go aj Doja zaznamenali fenomenálny boom nielen na sociálnych sieťach, ale aj v hudobných rebríčkoch.



Ďalším veľkým a výnimočným talentom, ktorý vystúpi na Pohode 2023, je britská indierocková kapela Wet Leg, ktorá tento rok získala dve prestížne ceny Grammy a rovnako po dve sošky si odniesli z Brit Awards. Na trenčianskom letisku tak zaznejú hity ako Wet Dream a Chaise Longue.



Návštevníci sa môžu tešiť aj na momentálne celosvetovo najlepší hudobný album vydaný v tomto roku. Podľa priebežného hodnotenia kritiky je na prvom mieste päť albumov. A práve jedným z nich je Desire, I Want To Turn Into You od americkej popovej speváčky a producentky Caroline Polachek, ktorá má mimochodom korene na Slovensku. Návštevníkov očarí svojou show z piatka na sobotu na Urpiner stagei.



Na tohtoročnej Pohode vystúpia aj ďalší oceňovaní hudobníci, ktorí vyhrali alebo boli nominovaní na už spomínané Grammy Awards, Brit Awards, či Mercury Prize a ďalšie celosvetovo uznávané ocenenia: Jamie xx (GB), Ben Howard (GB), Arca (VE), Arooj Aftab (PK), Rozi Plain (GB), Perfume Genius (US), Sampa the Great (ZM), Dry Cleaning (GB), shame (GB), PVA (GB), Liniker (BR), Yard Act (GB) a ďalší. Súčasnú hudbu a mladé talenty doplnia aj osvedčené mená, ktoré sú na scéne už viac desaťročí. Priaznivci pesničkárov sa môžu tešiť na vystúpenie jednej z najvýraznejších osobností svetovej folkovej scény Suzanne Vega. Na Pohodu sa vráti aj zázračný brazílsky multi-inštrumentalista Hermeto Pascoal, ktorý je považovaný za jedného z najväčších a najikonickejších žijúcich jazzových interpretov. Medzi už „zaužívané značky“ môžeme zahrnúť aj kapelu, ktorú organizátori oznámili len pred pár dňami - britskú post-punkovú legendu Sleaford Mods. Práve oni stáli za „znovuzrodením“ punku a vďaka štipľavosti textov sú považovaní za jednu z najvplyvnejších a najúspešnejších britských kapiel súčasnosti a hlas svojej generácie.



Festival reflektuje dianie v spoločnosti doma aj v zahraničí



Jednou z tohtoročných noviniek na festivale Pohoda bude nový stage Tepláreň, ktorým organizátori reagujú na teroristický útok z nenávisti, pri ktorom vlani v rovnomennom bare na Zámockej ulici v Bratislave prišli o život Juraj Vankulič a Matúš Horváth. Pre divákov v Telplárni sú pripravené diskusie, performance aj hudobné vystúpenia. V rámci Tep La Ren Cabaretu vystúpi aj spevák Vojtik, ktorý na seba upozornil silnou výpoveďou v skladbe Detviansky sen.



Ďalšou s nosných tém Pohody 2023 je vyše roka prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine. Vďaka spolupráci festivalu s organizáciou Music Saves UA sa na trenčianskom letisku predstaví aj tento rok množstvo ukrajinských umelcov, ktorí majú vo svojej krajine obmedzené možnosti vystupovania a prezentovania svojho umenia. Vystúpia Alina Pash, Dakh Daughters, Zapaska, UA TRIBAL, či Ragapop. Na Pohode premiérovo odznejú aj tri nové symfonické diela v podaní Symphony of Free Ukraine (UA/SK) a z koncertu vznikne aj unikátna nahrávka. Okrem toho Chersonské divadlo odohrá predstavenie Mačička ako spomienka na temnotu. Je to príbeh o živote, ktorý Ukrajinci a Ukrajinky viedli v Donbase 8 rokov, ale tiež o realite, v ktorej sa v roku 2022 ocitli ľudia z Chersonskej, Záporožskej, Luhanskej a Charkovskej oblasti. Vďaka spolupráci festivalu Pohoda s Denníkom N vyjde toto predstavenie aj v literárnej podobe a kniha bude mať krst priamo na Pohode. Návštevníci budú mať aj tento rok možnosť prispieť na humanitárnu pomoc Ukrajine. Výťažok všetkých zálohovaných fliaš a plechoviek, ktoré návštevníci odovzdajú v separačných stanovištiach, pôjde na iniciatívu Music saves UA.



Na Pohode ekologickejšie ako v bežnom živote



Treťou nosnou témou Pohody 2023 je ekológia, ktorú organizátori už dlhodobo dávajú do popredia a vďaka ekologickým riešeniam vytvorí návštevník na Pohode nižšiu uhlíkovú stopu ako za rovnaký čas v bežnom živote. Darí sa to najmä vďaka zavedeniu vratných pohárov, použitiu iba kompostovateľného riadu, dôslednému separovaniu odpadu, využitiu mobilnej solárnej elektrárne, podpore hromadnej dopravy na festival aj výrobe upcyklovaného merchu z použitých festivalových bannerov.



Historicky prvé vizuálne dielo na zákazku Pohody



Na Pohode majú okrem hudby zastúpenie aj ďalšie druhy umenia ako literatúra, divadlo, tanec a vizuálne umenie. Prvýkrát v histórii Pohody bolo objednané a vytvorené vizuálne dielo priamo pre samotný festival. Je ním obrovská napodobnenina hniezda dinosaurov s názvom Last Generation od Andrása Cséfalvaya. Súťaž Visual Art Contest, ktorú vyhlásili organizátori Pohody spolu s VŠVU vyhralo umelecké duo BAHNO 974 s dielom CASTORIN. Dielo mohlo vzniknúť aj vďaka finančnej výhre a pozrieť si ho tak budú môcť aj návštevníci Pohody priamo na letisku. Na festivale bude verejne sprístupnené aj dielo od beckovského rodáka, impresionistu a významného európskeho krajinkára Ladislava Mednyánszkeho. Štúdiu stojaceho Cigána pre festival zapožičala Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa.



Organizátori tak aj tento rok pripravili mix kvalitného umenia, ktorý spolu s nenapodobniteľnou atmosférou a kvalitným gastrom ocení každý návštevník. Ak k tomu pripojíme aj nadštandardné služby a servis pre návštevníkov, ktorý je zadarmo, ide nielen o slovenský unikát. Možnosť doniesť si do areálu vlastné jedlo aj nápoje, ktoré ale nesmú byť z bezpečnostných dôvodov v skle, pitná voda a teplé sprchy zdarma pre všetkých totiž na takýchto veľkých festivaloch a akciách nie sú takmer nikde vo svete samozrejmosťou.