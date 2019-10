Výrobca hračiek Lego testuje v USA spôsob, ako recyklovať jeho kocky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

New York 8. októbra (TASR) - Spoločnosť Lego chce recyklovať kocky stavebnice, aby ľuďom doma nezavadzali a nekončili v odpade.Svetoznámy dánsky výrobca hračiek testuje v USA spôsob, v rámci ktorého môžu zákazníci posielať nechcené kocky naspäť a tie sa potom dostanú do rúk iným deťom. Informovala o tom agentúra AP.Lego v utorok uviedlo, že zákazníci v Spojených štátoch si môžu na webovej stránke spoločnosti vytlačiť štítok adresáta určený na balík, hodiť kocky Lega do škatule a bezplatne ju odoslať.Firma Lego vysvetlila, že tieto kúsky očistí, uloží do škatule a odovzdá neziskovej organizácii Teach for America, ktorá ich daruje školským triedam po celých Spojených štátoch. Niektoré kocky pošlú aj sieti klubov pre žiakov s názvom Boys & Girls Clubs of Boston na mimoškolské aktivity a programy.Lego dodalo, že ak bude test úspešný, možno túto metódu uplatní na budúci rok aj za hranicami USA.Firma už klasicky odporúča svojim zákazníkom, aby si kocky nechali alebo ich dali ďalším ľuďom. Ale niektorí žiadajú aj iný spôsob, ako kocky darovať, uviedol viceprezident Lega pre environmentálnu zodpovednosť Tim Brooks.Dánska spoločnosť Lego, tak ako iné veľké a známe značky, sa snaží potešiť zákazníkov znepokojených vplyvom plastov na životné prostredie. Plast sa prirodzene nerozkladá, lež rozpadne na maličké kúsky a tie potom konzumujú vtáky alebo iné divo žijúce zvieratá, čo ohrozuje ich zdravie.Lego tiež pracuje na tom, aby našlo iné materiály na výrobu svojich farebných kociek. Ale nájsť materiál rovnako trvanlivý ako plast je náročná úloha, vyhlásil Brooks. Vlani však začalo Lego vyrábať Lego stromy a kríky z cukrovej trstiny.Americký konkurent Hasbro, ktorý vyrába napríklad celosvetovo známu hru Monopoly a hračku Mr. Potato Head, oznámil, že do roku 2022 plánuje vyradiť plasty z obalov. Takisto vyhlásil, že nájsť materiál ako náhradu za plasty v hračkách je zložité.