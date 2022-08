Korčok odsudzuje Smer-SD, že na svojom mítingu pod rúškom osláv SNP aplaudovali ruskému veľvyslancovi

Smer by sa mal hanbiť

Správna strana v SNP

29.8.2022 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS ) tvrdí, že opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) je vo vojne s Ukrajinou , ak tlieska štátu, ktorý vedie agresiu voči nášmu susedovi.Korčok tak reagoval na zhromaždenie organizované Smerom-SD vo Zvolene aj za účasti ruského veľvyslanca na Slovensku Igora Bratčikova a predstaviteľa bieloruského veľvyslanectva.Šéf slovenskej diplomacie na sociálnej sieti napísal, že Smer by sa mal hanbiť. „Odsudzujem rozhodnutie strany Smer, že dnes na svoj politický míting pod rúškom osláv SNP pozvali veľvyslanca Ruskej federácie a aplaudovali jeho vystúpeniu," napísal Korčok.Podľa neho je nehorázne, že poslanci Smeru ako jeden muž sa postavili za Rusko, ktoré vedie vojnu na Ukrajine. „Týmto pošliapali pamiatku tých, ktorí položili život za našu slobodu a bojovali na správnej strane v Slovenskom národnom povstaní (SNP) ," uviedol minister.Dodal, že v utorok bude ruskému veľvyslancovi tlmočený protest za to, že „verejne podporil stranu, ktorá otvorene spolupracuje s extrémistami, ktorí sa otvorene prihlásili k Slovenskému štátu, nikdy sa nedištancovali od holokaustu a na oslavy SNP vyvesili čierne vlajky".Toto konanie ruského diplomata je podľa Korčoka absolútne proti základným zásadám nezasahovania zahraničného diplomata do vnútornej politiky na Slovensku.