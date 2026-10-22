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22. októbra 2026
Vysoké Tatry finišujú s prípravou na zimu, zasnežovacie systémy prešli testami – VIDEO, FOTO
Cieľom je eliminovať akékoľvek zlyhanie pri príchode prvých mrazov. V lyžiarskych strediskách vo Vysokých Tatrách vrcholia technické prípravy na nadchádzajúcu ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Cieľom je eliminovať akékoľvek zlyhanie pri príchode prvých mrazov.
V lyžiarskych strediskách vo Vysokých Tatrách vrcholia technické prípravy na nadchádzajúcu zimnú sezónu. Kým lyžiari ešte len oprašujú výstroj, v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese realizovali skúšky zasnežovacej infraštruktúry. Technici preverujú potrubia, riadiace systémy aj stovky zasnežovacích telies, aby boli pri priaznivých poveternostných podmienkach pripravení okamžite odštartovať výrobu technického snehu.
Príprava zasnežovacieho systému nie je otázkou posledných týždňov. Podľa prevádzkovateľov ide o kontinuálny proces, ktorý sa začína bezprostredne po ukončení predchádzajúcej zimnej sezóny. Pred spustením prevádzky musia všetky zariadenia prejsť previerkou priamo v teréne.
„Táto skúška je každoročným klasickým postupom pred spustením sezóny, pretože všetky zariadenia, ktoré máme, prešli servisom a kompletným testom. Po osadení naspäť do línií, do potrubí a do konkrétnych zjazdoviek sa musí znova tento systém vyskúšať a spustiť, aby každý komponent prešiel ešte finálnym testom,“ vysvetlil vedúci zasnežovania a úpravy lyžiarskych tratí v stredisku v Tatranskej Lomnici Ján Kozubík.
Cieľom je eliminovať akékoľvek zlyhanie pri príchode prvých mrazov. Dnešné technológie umožňujú podľa Kozubíka riadiť systém plnoautomaticky pomocou počítačov a mobilných aplikácií. Na mieste však stále zohráva kľúčovú úlohu ľudský faktor.
„Systém obsluhuje jeden človek, ale pomáha mu tím technikov, ktorí sú jeho oči a ruky na danom kopci,“ dodáva Kozubík s tým, že technici musia zvládať obsluhu rôznych typov a modelov zariadení.
Súčasťou predsezónnej prípravy boli aj investície do modernizácie zasnežovacej techniky, zámerom bolo zvýšiť efektivitu pri zachovaní či znížení energetickej a vodnej náročnosti.
„Do zasnežovania sme investovali ako na Štrbskom Plese, tak aj v Tatranskej Lomnici. Máme nové zasnežovacie delá a nové zasnežovacie hlavice, ktoré sú oveľa efektívnejšie ako tie predtým, a dokážu za rovnakých podmienok vyrobiť sneh oveľa efektívnejšie,“ informoval hovorca prevádzkovateľa lyžiarskych stredísk Marián Galajda. Okrem samotnej výroby snehu je podľa jeho slov kľúčové aj správne smerovanie prúdu snehu.
„Systém sa natlakuje vodou a následne sa jednotlivé úseky skúšajú, či je všetko v poriadku, a teda, či je systém pripravený podať stopercentný výkon v prípade, že príde ochladenie. Produkcia technického snehu musí smerovať presne tam, kam chceme, a nie niekde úplne inde,“ dodal na margo jesennej skúšky Galajda.
To, kedy sa v Tatrách oficiálne spustí zasnežovanie, závisí od vývoja počasia, rozhodne teplota a vlhkosť vzduchu. „Bez problémov vieme začať zasnežovať pri teplote od mínus troch stupňov Celzia,“ ozrejmil Kozubík.
Pravidelný štart zasnežovania však podľa hovorcu lyžiarskych stredísk v Tatrách spravidla prichádza s ochladením v priebehu novembra.
„November je ten mesiac, kedy sa zasnežovanie spúšťa, no a december je už mesiac, kedy sa začína lyžovačka. V tomto roku plánujeme začiatok lyžovačky na Štrbskom Plese 5. decembra a v Tatranskej Lomnici 12. decembra,“ prezradil Galajda.
Zdroj: SITA.sk - Vysoké Tatry finišujú s prípravou na zimu, zasnežovacie systémy prešli testami – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V lyžiarskych strediskách vo Vysokých Tatrách vrcholia technické prípravy na nadchádzajúcu zimnú sezónu. Kým lyžiari ešte len oprašujú výstroj, v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese realizovali skúšky zasnežovacej infraštruktúry. Technici preverujú potrubia, riadiace systémy aj stovky zasnežovacích telies, aby boli pri priaznivých poveternostných podmienkach pripravení okamžite odštartovať výrobu technického snehu.
Komplexná revízia a finálny test
Príprava zasnežovacieho systému nie je otázkou posledných týždňov. Podľa prevádzkovateľov ide o kontinuálny proces, ktorý sa začína bezprostredne po ukončení predchádzajúcej zimnej sezóny. Pred spustením prevádzky musia všetky zariadenia prejsť previerkou priamo v teréne.
„Táto skúška je každoročným klasickým postupom pred spustením sezóny, pretože všetky zariadenia, ktoré máme, prešli servisom a kompletným testom. Po osadení naspäť do línií, do potrubí a do konkrétnych zjazdoviek sa musí znova tento systém vyskúšať a spustiť, aby každý komponent prešiel ešte finálnym testom,“ vysvetlil vedúci zasnežovania a úpravy lyžiarskych tratí v stredisku v Tatranskej Lomnici Ján Kozubík.
Cieľom je eliminovať akékoľvek zlyhanie pri príchode prvých mrazov. Dnešné technológie umožňujú podľa Kozubíka riadiť systém plnoautomaticky pomocou počítačov a mobilných aplikácií. Na mieste však stále zohráva kľúčovú úlohu ľudský faktor.
„Systém obsluhuje jeden človek, ale pomáha mu tím technikov, ktorí sú jeho oči a ruky na danom kopci,“ dodáva Kozubík s tým, že technici musia zvládať obsluhu rôznych typov a modelov zariadení.
Investície do efektívnejších technológií
Súčasťou predsezónnej prípravy boli aj investície do modernizácie zasnežovacej techniky, zámerom bolo zvýšiť efektivitu pri zachovaní či znížení energetickej a vodnej náročnosti.
„Do zasnežovania sme investovali ako na Štrbskom Plese, tak aj v Tatranskej Lomnici. Máme nové zasnežovacie delá a nové zasnežovacie hlavice, ktoré sú oveľa efektívnejšie ako tie predtým, a dokážu za rovnakých podmienok vyrobiť sneh oveľa efektívnejšie,“ informoval hovorca prevádzkovateľa lyžiarskych stredísk Marián Galajda. Okrem samotnej výroby snehu je podľa jeho slov kľúčové aj správne smerovanie prúdu snehu.
„Systém sa natlakuje vodou a následne sa jednotlivé úseky skúšajú, či je všetko v poriadku, a teda, či je systém pripravený podať stopercentný výkon v prípade, že príde ochladenie. Produkcia technického snehu musí smerovať presne tam, kam chceme, a nie niekde úplne inde,“ dodal na margo jesennej skúšky Galajda.
Rozhodne teplota aj vlhkosť vzduchu
To, kedy sa v Tatrách oficiálne spustí zasnežovanie, závisí od vývoja počasia, rozhodne teplota a vlhkosť vzduchu. „Bez problémov vieme začať zasnežovať pri teplote od mínus troch stupňov Celzia,“ ozrejmil Kozubík.
Pravidelný štart zasnežovania však podľa hovorcu lyžiarskych stredísk v Tatrách spravidla prichádza s ochladením v priebehu novembra.
„November je ten mesiac, kedy sa zasnežovanie spúšťa, no a december je už mesiac, kedy sa začína lyžovačka. V tomto roku plánujeme začiatok lyžovačky na Štrbskom Plese 5. decembra a v Tatranskej Lomnici 12. decembra,“ prezradil Galajda.
Zdroj: SITA.sk - Vysoké Tatry finišujú s prípravou na zimu, zasnežovacie systémy prešli testami – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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