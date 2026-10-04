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04. októbra 2026
Bojnice privítajú milovníkov vína: Siedmy ročník festivalu poctivých vín ponúkne degustácie na 11 miestach
Historické centrum Bojníc bude v sobotu 17. októbra 2026 patriť milovníkom vína.
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Siedmy ročník Bojnického festivalu poctivých vín prinesie degustácie slovenských aj talianskych vín na jedenástich zastávkach. Podujatie potrvá od 14.00 do 20.00 hodiny.
Festival spojí ochutnávanie s prechádzkou medzi miestnymi reštauráciami, kaviarňami a vinotékami. Návštevníci si môžu trasu zostaviť podľa vlastných preferencií a pri degustáciách spoznať aj ľudí stojacich za jednotlivými vínami.
Hornú Nitru zastúpi Vinum Verben z Diviackej Novej Vsi – Vrbanov. Predstavia sa tiež Víno Ludvik, Čachtické chotáre, Víno Tajna, ÉÓS Wine Dvory, Chowaniec & Krajčírovič, Sivko, Vinojek – J & J Knápek, Pavelka a syn či Vinárstvo Berta. Vinotéka pod Zámkom ponúkne vína z viacerých talianskych regiónov.
Úvodnou stanicou bude Bencovje grunt – Múzeum remesiel na Hviezdoslavovej ulici 34. Degustačné pasy sa tu budú predávať od 13.00 hodiny.
Počet pasov je obmedzený na 300 kusov. Záujemcovia o kúpu vopred môžu kontaktovať organizátorov na adrese zuzana.mockova@azet.sk
Organizátorom festivalu je Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
www.bojnice.eu
Viac informácií tu bojnicevino.sk
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