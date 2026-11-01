Bratislava bude hostiť Festival mladého vína. Návštevníkov čakajú ochutnávky aj koncerty
Festival mladého vína sa vracia do centra Bratislavy. Primaciálne námestie v Bratislave počas víkendu 6. a 7. novembra ožije mestským Festivalom mladého vína. Informovala o tom hovorkyňa
1.11.2026 (SITA.sk) - Festival mladého vína sa vracia do centra Bratislavy.
Primaciálne námestie v Bratislave počas víkendu 6. a 7. novembra ožije mestským Festivalom mladého vína. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Soňa Lehocká.
Súčasťou podujatia budú koncerty, komentované prehliadky, súťaže, ale najmä ochutnávka mladých vín z tohtoročnej úrody bratislavských vinárstiev.
Dvojdňové podujatie nadväzuje na dlhoročnú tradíciu vinárstva v hlavnom meste. Bratislava bola v 16. až 18. storočí najväčším producentom vína na území Slovenska s najväčšou rozlohou vinohradov. „Festivalom si pripomíname nielen historický význam vinohradníctva v našom regióne, ale zároveň predstavíme prácu ľudí, ktorí na túto tradíciu nadväzujú, rozvíjajú ju a prispievajú k jej zachovaniu pre budúce generácie,“ uviedla riaditeľka BKIS Katarína Hulíková.
Mladé víno nezreje v sude ani vo fľaši, plní a pije sa len pár týždňov po zbere úrody. Podľa zákona sa môže uvádzať na trh v prvý novembrový pondelok a v strednej Európe sa spája najmä so sviatkom sv. Martina. "Na Festivale mladého vína budete môcť ochutnať mladé vína z Rače, Vajnôr aj Devína," spresnila hovorkyňa. Festival sa začína v piatok od 16:00 a v sobotu od 12:00. Oba dni bude predaj vína do 22:00, nádvoria sa zatvárajú o 23:00.
V prvý deň podujatia mladé vína podľa tradície požehná cirkevný hodnostár v Kaplnke sv. Ladislava. Okrem samotnej ochutnávky mladého vína sa návštevníci festivalu môžu tešiť aj na sprievodný program. "Ak sa chcete dozvedieť viac o histórii vinohradníctva v hlavnom meste, prihláste sa na jednu z komentovaných vychádzok BKIS Rande s mestom," odporúča Lehocká. Naplánované sú vychádzky pre dospelých, seniorov a v sobotu dopoludnia aj jedna pre rodiny s deťmi.
BKIS sa dlhodobo snaží sprístupňovať mestské festivaly aj ľudom so znevýhodneniami. V sobotnej ponuke je preto zaradená aj prehliadka pre nevidiacich a slabozrakých a vychádzka pre Nepočujúcich, tlmočená do slovenského posunkového jazyka. Kapacita prehliadok je limitovaná. Miesto je potrebné si vopred rezervovať na webe randesmestom.sk
Súčasťou podujatia je kampaň za rozumné pitie. Krivé zrkadlá umiestnené na Primaciálnom námestí vtipným spôsobom znázornia, ako môže alkohol skresľovať realitu aj vnímanie samých seba po požití alkoholických nápojov. Partneri podujatia sú hlavné mesto, Visit Bratislava, Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, Bratislavská vodárenská spoločnosť a Múzeum mesta Bratislavy.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava bude hostiť Festival mladého vína. Návštevníkov čakajú ochutnávky aj koncerty © SITA Všetky práva vyhradené.
Primaciálne námestie v Bratislave počas víkendu 6. a 7. novembra ožije mestským Festivalom mladého vína. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Soňa Lehocká.
Súčasťou podujatia budú koncerty, komentované prehliadky, súťaže, ale najmä ochutnávka mladých vín z tohtoročnej úrody bratislavských vinárstiev.
Pripomenie dlhoročnú tradíciu Bratislavy
Dvojdňové podujatie nadväzuje na dlhoročnú tradíciu vinárstva v hlavnom meste. Bratislava bola v 16. až 18. storočí najväčším producentom vína na území Slovenska s najväčšou rozlohou vinohradov. „Festivalom si pripomíname nielen historický význam vinohradníctva v našom regióne, ale zároveň predstavíme prácu ľudí, ktorí na túto tradíciu nadväzujú, rozvíjajú ju a prispievajú k jej zachovaniu pre budúce generácie,“ uviedla riaditeľka BKIS Katarína Hulíková.
Mladé víno nezreje v sude ani vo fľaši, plní a pije sa len pár týždňov po zbere úrody. Podľa zákona sa môže uvádzať na trh v prvý novembrový pondelok a v strednej Európe sa spája najmä so sviatkom sv. Martina. "Na Festivale mladého vína budete môcť ochutnať mladé vína z Rače, Vajnôr aj Devína," spresnila hovorkyňa. Festival sa začína v piatok od 16:00 a v sobotu od 12:00. Oba dni bude predaj vína do 22:00, nádvoria sa zatvárajú o 23:00.
Požehnanie vína a komentované prehliadky
V prvý deň podujatia mladé vína podľa tradície požehná cirkevný hodnostár v Kaplnke sv. Ladislava. Okrem samotnej ochutnávky mladého vína sa návštevníci festivalu môžu tešiť aj na sprievodný program. "Ak sa chcete dozvedieť viac o histórii vinohradníctva v hlavnom meste, prihláste sa na jednu z komentovaných vychádzok BKIS Rande s mestom," odporúča Lehocká. Naplánované sú vychádzky pre dospelých, seniorov a v sobotu dopoludnia aj jedna pre rodiny s deťmi.
BKIS sa dlhodobo snaží sprístupňovať mestské festivaly aj ľudom so znevýhodneniami. V sobotnej ponuke je preto zaradená aj prehliadka pre nevidiacich a slabozrakých a vychádzka pre Nepočujúcich, tlmočená do slovenského posunkového jazyka. Kapacita prehliadok je limitovaná. Miesto je potrebné si vopred rezervovať na webe randesmestom.sk
Súčasťou podujatia je kampaň za rozumné pitie. Krivé zrkadlá umiestnené na Primaciálnom námestí vtipným spôsobom znázornia, ako môže alkohol skresľovať realitu aj vnímanie samých seba po požití alkoholických nápojov. Partneri podujatia sú hlavné mesto, Visit Bratislava, Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, Bratislavská vodárenská spoločnosť a Múzeum mesta Bratislavy.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava bude hostiť Festival mladého vína. Návštevníkov čakajú ochutnávky aj koncerty © SITA Všetky práva vyhradené.
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