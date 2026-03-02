|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 2.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anežka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. marca 2026
Výstava Tutanchamon – jeho hrobka a poklady v Bratislave sa predlžuje do konca mája
Pre veľký záujem sa výstava Tutanchamon – jeho hrobka a poklady predlžuje až do 31. mája 2026!
Zdieľať
Zlatý poklad, tajomná hrobka a príbeh, ktorý už vyše sto rokov fascinuje svet. Výstava Tutanchamon – jeho hrobka a poklady láme návštevnícke rekordy, a preto zostáva v Bratislave dlhšie. Fascinujúci príbeh mladého faraóna si môžu všetci návštevníci naplno vychutnať až do 31. mája 2026.
Dobrodružstvo, ktoré nadchýna malých aj veľkých, pokračuje. Výstava Tutanchamon – jeho hrobka a poklady sa pre mimoriadny záujem predlžuje do konca mája.
„Teší nás mimoriadny záujem verejnosti o výstavu Tutanchamon – jeho hrobka a poklady. Aj vďaka vysokému počtu návštevníkov sme sa rozhodli jej trvanie predĺžiť až do 31. mája 2026. Chceme dať príležitosť všetkým, ktorí ju ešte nestihli navštíviť, aby mohli vstúpiť do sveta starovekého Egypta. Zároveň budeme veľmi radi, ak sa vrátia aj tí, ktorým sa výstava páčila – veríme, že jej atmosféra a jedinečný zážitok stoja za opätovnú návštevu,“ hovorí Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS Group.
Výstava ponúka návštevníkom jedinečnú interaktívnu expozíciu, vďaka ktorej nahliadnu do starovekého Egypta a prežijú dobrodružstvo odhalenia hrobky faraóna Tutanchamóna. Expozícia je koncipovaná presne tak, ako hrobka v roku 1922 objavili. Exponáty sú vystavené v identickom usporiadaní, na rovnakých miestach, kde ich archeológovia našli. Návštevníci môžu obdivovať vyše tisíc precízne spracovaných replík vrátane svetoznámej zlatej posmrtnej masky a monumentálneho pozláteného sarkofágu. Atmosféra výstavy verne približuje tajomstvo dávnej hrobky a umožňuje autentický zážitok z jedného z najvýznamnejších archeologických objavov sveta.
„Aj v marci ponúkame sériu komentovaných prehliadok, o ktoré je dlhodobo veľký záujem. Odborný výklad Anny Bajanovej z Archeologického múzea v Bratislave a Jozefa Hudeca ml. dodáva výstave ďalší rozmer a ukazuje jej silný edukačný aj kultúrny význam. Záujem verejnosti potvrdzuje, že príbeh mladého faraóna stále fascinuje a priťahuje publikum všetkých generácií, vrátane mladej generácie, čo nás veľmi teší,“ dodáva Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS Group.
Nechajte sa sprevádzať príbehom Tutanchamona, ktorý zmenil dejiny archeológie. S odborným výkladom spoznáte detaily, symboly a historické súvislosti, ktoré by vám možno inak unikli. V marci sa na vás tešíme pri týchto komentovaných prehliadkach:
Čo návštevníkov na výstave čaká:
• presná rekonštrukcia hrobky faraóna Tutanchamona objavenej Howardom Carterom v roku 1922
• stovky majstrovsky spracovaných replík zlatých pokladov, sôch a artefaktov
• audiosprievodca v cene vstupenky vrátane špeciálneho detského audiosprievodcu
• jedinečná imerzívna zóna, ktorá návštevníkov prenesie do starovekého Egypta
• zvýhodnené rodinné vstupenky a vstupné pre seniorov
• bezplatné parkovanie a výborná dostupnosť MHD
Výstava Tutanchamon – jeho hrobka a poklady je ideálnym programom počas jarných prázdnin pre rodiny, školy aj jednotlivcov. Výlet do Bratislavy, ktorý spája poznanie, emóciu a nezabudnuteľný zážitok. Výstava sa nachádza v Bratislave, v Sport Mall v Lamači a je otvorená každý deň, počas týždňa od 9:00 do 19:00, počas víkendov od 9:30 do 19:00.
Vstupenky sú v predaji na mieste alebo online tu https://www.ticketportal.sk/event/SVETOVA-VYSTAVA-TUTANCHAMON-JEHO-HROBKA-A-POKLADY?ID_partner=60
Prečítajte si tiež
HONOR odhaľuje nový HONOR 600 Lite
HONOR na MWC 2026 posúva svoju víziu AI vpred s robotickým telefónom, humanoidným robotom a modelom Magic V6 (video)