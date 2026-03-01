|
Nedeľa 1.3.2026
Meniny má Albín
Denník - Správy
Prílohy
|Pridajte sa
01. marca 2026
HONOR na MWC 2026 posúva svoju víziu AI vpred s robotickým telefónom, humanoidným robotom a modelom Magic V6 (video)
Od inovácií v robotike až po vlajkové zariadenia – HONOR na MWC 2026 rozširuje svoj ekosystém AI zariadení
Zdieľať
Spoločnosť HONOR na veľtrhu MWC 2026 pokročila vo svojej vízii Augmented Human Intelligence (AHI) a urýchlila svoj ALPHA PLAN prostredníctvom troch prepojených pilierov: Alpha Phone, Alpha Store a Alpha Lab. Na základe svojho dlhodobého záväzku k umelej inteligencii zameranej na človeka ponúkla spoločnosť HONOR ukážku Robot Phone – odvážny prieskum stelesnenej inteligencie a nového druhu smartfónu, ktorý mení predstavy o tom, ako by budúce AI zariadenia mohli integrovať pohyb a priestorové vnímanie.
Popri tejto futuristickej inovácii spoločnosť HONOR predstavila Magic V6, vrchol svojej inovácie v oblasti skladacích zariadení, ktorý kombinuje prelomovú technológiu kremíkovo-uhlíkovej batérie, pokročilé inžinierstvo displeja a produktivitu vylepšenú AI vo svojom doteraz najprepracovanejšom skladacom dizajne. Spolu s novými zariadeniami ekosystému, HONOR MagicPad 4 a MagicBook Pro 14, tieto novinky posilňujú plán spoločnosti HONOR integrovať inteligentný hardvér a softvér v súlade so skutočnými ľudskými potrebami.
James Li, CEO spoločnosti HONOR, uviedol: "S prístupom zameraným na človeka ako naším majákom usmerňujeme rast umelej inteligencie prostredníctvom dvoch prúdov – IQ a EQ – čím spájame tri formy inteligencie. S Alpha Phone objavujeme úplne nový model AI zariadení, s Alpha Store zastrešujeme moderný prístup k AI ekosystému a prostredníctvom Alpha Lab budujeme základy novej kremíkovo-uhlíkovej civilizácie. Vďaka trom vlnám plánu Alpha máme teraz na mieste všetky potrebné komponenty a na túto cestu sa vydávame plnou rýchlosťou."
Nahliadnite na HONOR Robot Phone: Nový druh smartfónu
Robot Phone je nový druh smartfónu, ktorý kombinuje stelesnenú AI interakciu s robotickým ovládaním pohybu a filmovými zobrazovacími schopnosťami. Namiesto toho, aby zariadenia reagovali len prostredníctvom obrazoviek a hlasových príkazov, HONOR obrazne povedané dáva svojej ďalšej generácii zariadení nielen mozog, ale aj ruky a nohy, pričom kombinuje AI s fyzickejšou, expresívnejšou interakciou prostredníctvom pohybu zariadenia a fotoaparátu.
Prekonáva možnosti statického smartfónu tým, že do každodennej technológie vnáša ľudskejšiu interakciu a upravuje svoju perspektívu v reálnom čase. Multimodálne vnímanie znamená, že dokáže identifikovať zvuky, sledovať pohyb a udržiavať si vizuálny prehľad o okolí, čím vytvára prirodzenejší a intuitívnejší model interakcie.
Robot Phone tiež zavádza stelesnenú AI interakciu navrhnutú tak, aby pôsobila prirodzenejšie. Podporuje AI videohovory zo všetkých uhlov, ktoré sledujú používateľa prostredníctvom robotického riadenia pohybu. Reaguje tiež emocionálnou rečou tela vrátane expresívneho prikyvovania a krútenia hlavou a dokáže dokonca tancovať do rytmu hudby, čím do sveta smartfónov vnáša hravý a živý zážitok.
Zabudovanie robota do smartfónu si vyžiadalo prehodnotenie priestoru, pevnosti a hmotnosti na mikroskopickej úrovni. HONOR pri konštrukcii Robot Phone využil vysokovýkonné materiály a skúsenosti s odolnosťou vyvinuté pre skladacie telefóny, čo umožnilo vytvoriť vlastný mikromotor navrhnutý pre extrémnu kompaktnosť. Výrazným zmenšením veľkosti motora sa podarilo do telefónu vtesnať ultrakompaktný 4DoF gimbal systém, ktorý vytvára hardvérový základ pre robotické ovládanie pohybu.
Táto mechanická architektúra podporuje trojosový systém stabilizácie gimbalu, ktorý poskytuje hladký a presný pohyb aj v dynamickom prostredí. Režim Super stabilné video zvyšuje stabilitu v scenároch s vysokým pohybom, zatiaľ čo AI Sledovanie objektu umožňuje telefónu inteligentne sledovať subjekty v reálnom čase. Funkcia AI SpinShot ďalej rozširuje kreatívne možnosti a podporuje inteligentný 90° a 180° rotačný pohyb pre plynulé filmové prechody, a to aj pri snímaní jednou rukou.
S 200Mpx snímačom a stabilizovaným kamerovým systémom s gimbalom je Robot Phone navrhnutý tak, aby používateľom pomohol posunúť sa od zachytávania momentiek k rozprávaniu životných príbehov. Prostredníctvom stabilizácie a inteligentného sledovania sa snaží preklenúť priepasť medzi videom zo smartfónu a profesionálnym storytellingom.
Tieto schopnosti spoločne demonštrujú, ako môže stelesnená AI odomknúť nové formy snímania a interakcie, čím Robot Phone stavia do pozície definujúceho kroku v evolúcii spoločnosti HONOR smerom k inteligentnejším a adaptívnejším zariadeniam. Keďže HONOR pokračuje v napredovaní svojho ALPHA PLANU, Robot Phone ponúka pohľad na to, ako môže stelesnená inteligencia formovať ďalšiu generáciu mobilných technológií.
HONOR Magic V6: Nový štandard pre skladacie zariadenia
Zatiaľ čo Robot Phone skúma budúcnosť, Magic V6 predstavuje špičkovú inováciu v kategórii vlajkových skladacích telefónov. Magic V6 nadväzuje na vedúce postavenie spoločnosti HONOR v oblasti dizajnu a prináša zariadenie navrhnuté pre odolnosť, výkon a inteligentnú produktivitu.
Vďaka ultraštíhlemu profilu v zatvorenom stave len 8,75 mm[1], zosilnenej konštrukcii a pokročilej architektúre pántov je Magic V6 skonštruovaný pre dlhodobú spoľahlivosť pri zachovaní výnimočnej štíhlosti. Zariadenie má certifikáciu IP68 a IP69[2] pre odolnosť voči vode a prachu. Do tohto ultraštíhleho dizajnu HONOR integroval svoju technológiu kremíkovo-uhlíkovej batérie novej generácie.
V spolupráci so spoločnosťou ATL získal Magic V6 piatu generáciu kremíkovo-uhlíkového materiálu. Táto inovácia umožňuje modelu HONOR Magic V6 dosiahnuť prvenstvo v odvetví s 25 % obsahom kremíka, čo podporuje vyššiu hustotu energie. Výsledkom je batéria s kapacitou 6 660 mAh[3] v jednom z najtenších skladacích telefónov na trhu.
Na veľtrhu MWC 2026 spoločnosť HONOR demonštrovala aj ďalšiu inováciu s úplne novou batériou HONOR Silicon-carbon Blade Battery s 32 % obsahom kremíka a hustotou 900+ Wh/L. Táto technológia má umožniť skladacím telefónom vstúpiť do éry 7 000 mAh batérií a signalizuje ďalší skok v technológii ultra tenkých batérií s ultra vysokou energiou.
Magic V6 nastavuje latku aj v oblasti displejov. Jeho dva vlajkové LTPO 2.0 displeje s uhlopriečkou 6,52 palca (vonkajší) a 7,95 palca (vnútorný)[4] poskytujú adaptívnu obnovovaciu frekvenciu 1 – 120 Hz a špičkový jas až 6 000 nitov, resp. 5 000 nitov pre HDR obsah. Vnútorný displej obsahuje ultra tenké flexibilné sklo s certifikáciou SGS Minimized Crease a 44 % znížením hĺbky ohybu v porovnaní s predchádzajúcou generáciou, čím vytvára plochejšiu a pohlcujúcejšiu plochu. Antireflexná vrstva na báze nitridu kremíka znižuje odrazivosť na úroveň 1,5 %, zatiaľ čo pokročilé 4320Hz PWM stmievanie[5] a funkcia AI Rozostrenie displeja zvyšujú komfort pri dlhodobom používaní. Vďaka týmto inováciám je Magic V6 prepracovanejší a odolnejší pri každodennej interakcii.
Pri používaní rozľahlého rozloženého displeja optimalizujú funkcie produktivity vylepšené AI multitasking, tvorbu obsahu a komunikáciu. Nástroje naprieč ekosystémami ďalej zvyšujú flexibilitu a stavajú Magic V6 do pozície výkonného spoločníka, ktorý bezproblémovo spolupracuje aj s ekosystémom Apple.
Ako prvý skladací telefón poháňaný procesorom Snapdragon 8 Elite Gen 5[6], v kombinácii s pokročilým chladením odparovacou komorou pre udržateľný výkon, prináša Magic V6 ultra plynulé hranie hier, multitasking a prácu s náročnými aplikáciami. Je to najpravdivejšie vyjadrenie skladacieho zariadenia éry AI, ktoré je navrhnuté tak, aby vydržalo a pomáhalo.
Ekosystém HONOR AI: MagicPad 4 a MagicBook Pro 14
HONOR na MWC 2026 rozšíril svoje portfólio poháňané AI o MagicPad 4 a MagicBook Pro 14.
HONOR MagicPad 4 s mobilnou platformou Snapdragon 8 Gen 5 prináša výkon vlajkovej lode do tabletu s hrúbkou len 4,8 mm. Jeho 3K OLED displej so 165Hz frekvenciou a AI nástroje na multitasking sú navrhnuté pre plynulú produktivitu a tvorbu obsahu na 12,3-palcovej obrazovke. Podobne ako pri Magic V6, spolupráca medzi zariadeniami umožňuje bezproblémovú interakciu so smartfónmi a multiplatformovými prostrediami vrátane ekosystému Apple. Navyše, vďaka novému Linux Lab v možnostiach pre vývojárov môžeme úspešne nasadiť a spustiť AI asistenta OpenClaw[7] na HONOR MagicPad 4, čo poskytuje pohodlnejšie prostredie a širšie možnosti pre odomknutie ďalších nástrojov efektivity v budúcnosti.
HONOR MagicBook Pro 14 posilňuje ponuku AI notebookov s procesormi Intel Core Ultra Series 3[8]. Je navrhnutý pre náročné úlohy, kreatívnu prácu a každodennú efektivitu, pričom kombinuje 14,6-palcový OLED displej s presnými farbami a špičkovým výkonom batérie, inteligentnou správou výkonu a ultraľahkým dizajnom pre lepšiu prenosnosť.
Spoločne MagicPad 4 a MagicBook Pro 14 posilňujú stratégiu spoločnosti HONOR integrovať AI naprieč kategóriami zariadení a prinášať prepojené inteligentné zážitky aj mimo smartfónu.
Pokrok v oblasti inteligentných zariadení a robotov pre éru AI
Na podujatí HONOR odhalil aj svojho prvého humanoidného robota, čo signalizuje širší strategický krok smerom k využitiu skúseností z mobilných technológií na vytvorenie robotov pre spotrebiteľov. Roboty HONOR sa zamerajú na tri hlavné scenáre: pomoc pri nakupovaní, inšpekcie na pracovisku a najmä podpornú spoločnosť. Na rozdiel od tradičných robotických spoločností prináša HONOR hlboké porozumenie používateľom vyvinuté prostredníctvom svojich smartfónov. Táto kontinuita ekosystému umožní budúcim stelesneným AI zariadeniam rozpoznať používateľov, pochopiť ich potreby a poskytnúť personalizovanú fyzickú pomoc od prvej interakcie.
Spoločne Robot Phone, humanoidný robot, HONOR Magic V6, MagicPad 4 a MagicBook Pro 14 demonštrujú, ako HONOR rozširuje AHI v digitálnom aj fyzickom prostredí. Od prieskumu stelesnenej AI až po inžinierstvo vlajkových skladacích zariadení a produktivitu poháňanú AI, každé oznámenie odráža hlbšiu integráciu inteligencie naprieč hardvérom a softvérom.
Cena a dostupnosť
HONOR Magic V6 bude k dispozícii na vybraných trhoch v druhej polovici tohto roka, pričom regionálna dostupnosť bude potvrdená neskôr. Podrobnosti o konfiguráciách, farbách a cenách budú oznámené lokálne.
[1] 8,75 mm predstavuje hrúbku zariadenia v zloženom stave. Hrúbka nezahŕňa ochranné fólie ani vystupujúci modul fotoaparátu.
[2] Stupeň ochrany IP68 a IP69 sa testuje v kontrolovaných laboratórnych podmienkach. Odolnosť voči vode a prachu sa môže znížiť v dôsledku každodenného opotrebovania.
[3] Typická kapacita batérie je 6 660 mAh a menovitá kapacita batérie je 6 510 mAh.
[4] Vďaka dizajnu displeja so zaoblenými rohmi sa dĺžky uhlopriečok vnútornej a vonkajšej obrazovky merajú ako pri štandardnom obdĺžniku. Skutočná zobrazovacia plocha môže byť o niečo menšia.
[5] 4320Hz PWM stmievanie nie je lekárska funkcia a nemalo by sa používať na liečebné účely.
[6] Qualcomm a Snapdragon sú ochranné známky spoločnosti Qualcomm Incorporated, registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách.
[7] Táto funkcia slúži len na informačné účely. Skutočné schopnosti AI vyžadujú, aby používatelia dokončili inštaláciu a nasadenie; funkcia je podporovaná v modeli MagicPad 4 Commercial Edition a novších.
[8] Intel a logo Intel sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností.
