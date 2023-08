Výstavba novej krajskej knižnice v Prešove sa predĺži i zdražie o pol milióna, výskumníci však niečo odhalili (foto)

Drahšie o pol milióna

2.8.2023 (SITA.sk) - Práce na výstavbe novej krajskej knižnice na Slovenskej ulici v Prešove napredujú. Termín ukončenia jej výstavby, pôvodne plánovaný na tohtoročnú jeseň, sa však predĺži zhruba o pol roka.Výstavba sa tiež oproti pôvodnému plánu predraží zhruba o pol milióna eur na 6,35 milióna eur. Dôvodom sú reštaurátorské práce a rôzne historické nálezy. Prešovský samosprávny kraj (PSK) o tom so zhotoviteľom stavby, ktorým je spoločnosť Čech, s. r. o. Prešov, informoval na dnešnom kontrolnom dni.Ako informoval manažér stavieb spoločnosti Čech Jozef Bzdil, stavba pozostáva z troch stavebných objektov. Ide o tri meštianske domy na Slovenskej ulici, administratívnu budovu a podzemné garáže. Stavebné práce začali v apríli minulého roka. Aktuálne na stavbe pracuje 60 až 80 pracovníkov.„Rozsah doposiaľ realizovaných prác je v objeme 60 až 70 percent. Na troch meštianskych domoch boli čiastočne, alebo úplne vymenené nosné konštrukcie krovov, úplne vymenené strešné plášte, teda krytina a podkladové vrstvy. Prebiehajú práce na vnútorných rozvodoch inštalácií, teda vody, kanalizácie, kúrenia a vzduchotechniky. V tomto štádiu sa vykonávajú aj povrchové úpravy stien, stropov a omietky,“ skonštatoval Bzdil.Ako doplnila riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Iveta Hurná , stavbe predchádzal architektonicko-historický výskum a prvá etapa archeologického výskumu, ktorého druhá fáza prebiehala už počas výstavby. Aktuálna tretia etapa sumarizuje všetky vykopávky.„Našli sa tu mince, džbány, úlomky starej pece a rôzne iné veci, o ktorých ja mám stále takú predstavu, že tieto veci raz dostaneme do trvalej výpožičky, aby aj ľudia, ktorí do knižnice budú chodiť, videli, že táto budova žije svojim životom dlhú históriu a tieto predmety používali ľudia v týchto priestoroch, len v inom čase,“ uviedla Hurná s tým, že knižnica zároveň začína aj s reštaurátorskými prácami na základe reštaurátorského výskumu.„Odkryli sa rôzne stavby z rôznych historických období. Opäť to poukázalo na históriu týchto budov. Začíname s reštaurovaním najstarších vecí, ktoré sa našli,“ dodala pre agentúru SITA riaditeľka knižnice.Reštaurátorské práce a nálezy boli dôvodom predĺženia výstavby. Ako informoval predseda PSK Milan Majerský , stavebné práce sa z predpokladanej doby 18 mesiacov predĺžia na 24 mesiacov. Stavba sa zároveň predraží zhruba o pol milióna eur.„Z predpokladanej výšky zákazky 5,8 milióna eur nevznikli tie práce naviac v dramatických číslach. Stúpli sme na nejakých 6,3 milióna eur a toto je ešte pre nás suma, ktorú vieme ustáť a vieme ju dofinancovať. Verím, že práce v priebehu budúceho roka budú ukončené a ľudia budú môcť prísť do kvalitnej knižnice a budú v nej môcť zaparkovať aj svoje autá v podzemnej garáži,“ uviedol Majerský.V rámci rekonštrukcie objektu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove modernizujú tri meštianske domy na Slovenskej ulici č. 18, 20, 22. Po ich komplexnej modernizácii budú tri pobočky knižnice a archív centralizované do jedného komplexu. Nádvorie sa bude využívať pre podujatia a aktivity na podporu čítania. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia budov počíta tiež s výstavbou objektu podzemného parkoviska s kapacitou 39 parkovacích miest a priestorom vyčleneným na sklad kníh.„Stavba by mala byť odovzdaná v apríli 2024 a predpokladám, že kým dokončíme interiéry a presťahujeme knižnicu z troch miest v centre mesta, čo až také jednoduché nebude, v lete sa už stretneme v novej knižnici,“ uviedla Hurná.Výstavbu novej krajskej knižnice financuje Prešovský samosprávny kraj zo zdrojov úveru z Európskej investičnej banky vo výške takmer 2,5 milióna eur, zvyšok tvoria vlastné zdroje krajskej samosprávy. Prešovská krajská knižnica má takmer 7 500 čitateľov. Vo svojom fonde má viac ako 152-tisíc knižničných jednotiek.