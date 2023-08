Colours of Ostrava 2023 má za sebou jubilejný ročník. Minulo sa 25 ton ľadu a aký bol očami fotografov?

Zaujímavé čísla Colours of Ostrava 2023



Projekt Colours bez bariér: 848 zdravotne znevýhodnených návštevníkov - držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/P



20 tlmočníkov do znakovej reči



Seniori nad 65 rokov v sobotu so vstupom zdarma: 1 216



Deti na festivalu spolu: 4 212



Pracujúci: 6 750, prvýkrát sa zapojilo aj 10 seniorov



Platobné terminály: vyše 700



Zaistenie bezpečnosti festivalu: viac ako 100 ľudí, 20 kilometrov káblov



Ľad: 25 ton



Výčap - pivo: 200 výčapov



Dozor v ČEZ Family Parku: viac 100 detí





2.8.2023 -. Riaditeľka festivalu Zlata Holušová tento ročník označila ako jeden z najťažších, veď z programu vypadli dvaja headlineri - Ellie Goulding neprišla pre chorobu a Burna Boy neodletel z Paríža, pretože sa mu pokazilo lietadlo.Aj napriek tomu sa v unikátnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic sa predstavilo viac akozo všetkých kútov sveta a vyše, ktorí ponúkli výnimočné zážitky naAko každý rok, ani teraz nechýbali. Rodiny s deťmi si užilia v areáli dokonca prebehla ajA aký bol festival Colours of Ostrava 2023 očami fotografov? Podľa záberov sa zdá, že opäť výnimočný, pretože skvelú atmosféru dokázali preniesť na fantastické snímky. Už niekoľko rokov je „hlavou" tohto tímu Zdenko Hanout , ktorý priblížil aj svoj bežný festivalový deň.„Začína sa už po deviatej ráno v produkcii, kde pre svoj fotografický tím plánujem denné aktivity, komunikujem s ľuďmi od social media, čo konkrétne by potrebovali komunikovať a tomu čiastočne prispôsobíme aj fotografovanie. Odpovedám na správy od médií a novinárov, kde im poskytujem informácie o aktuálnych možnostiach rozhovorov a podmienkach fotografovania vystupujúcich na festivale," hovorí.Aj po tých rokoch, ktoré spolupracuje s festivalom ho vie zaujať symbióza historického industriálneho priestoru s modernou dobou, s návštevníkmi z rôznych krajín, s prírodou, ktorá sa v tých miestach za posledné desaťročia znova rozrástla a aj s rôznorodosťou kultúr, ktoré vo festivalové dni spoja ľudí na tomto mieste. „Či už sa jedná o koncerty, rôzne zaujímavé prednášky na sprievodnej konferencii Meltingpot, tanečné workshopy alebo neskorá žúrka v jednom z tanečných zákutí na festivale," doplnil.A jedinečnú atmosféru festivalu si môžete vychutnať aj vy vďaka fotografiám a ak by ste chceli Colours v budúcom roku navštíviť osobne poznačte si v kalendári dátum od 17. do 21. júla 2024. Vstupenky sú už v predaji