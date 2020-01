KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Špindl 2 a Na nože

Špindl 2

Na nože

Nenávisť

Zakliate pierko

Silvia je úspešná lekárka a verí, že konečne našla recept aj na šťastný vzťah. Renáta je manželka známeho spisovateľa, vo svojich kruhoch dodáva ďalším ženám odvahu a silu k lepšiemu životu, ale v jej vlastnom živote jeden osudový prvok chýba. Herečka a tanečnica Eliška stojí na začiatku dobre rozbehnutej kariéry, ale komplikuje sa jej vzťah s priateľom – muzikantom. A chlapi z horskej služby sú vždy pripravení pomôcť. Kde inde by sa mohli všetky príbehy pretnúť a vyriešiť ako v zasneženom Špindli?Keď slávneho autora detektívok Harlana Thrombeyho (Christopher Plummer) nájdu mŕtveho v jeho sídle tesne po oslave 85. narodenín, na mieste činu sa záhadne objaví svojrázny a šarmantne neodbytný detektív Benoit Blanc (Daniel Craig). Postupne sa zoznamuje s členmi rozhádanej excentrickej rodiny aj s oddaným služobníctvom, aby rozmotal sieť dômyselne utkanú zo lží a poloprávd a vylovil z nej pravdu o smrti starého pána.Záhadná kliatba sa z Japonska dostala do USA, kde mučila každého, kto vstúpil do jej domova. Detektívka Muldoonová je však v meste nová a v nadprirodzené sily neverí. Názov však zmení, keď do prekliateho domu vstúpi aj ona a rozhodne sa kliatbu zastaviť za každú cenu...Aninka žije na statku s dvomi nafúkanými sestrami, ktorým musí stále slúžiť. Jedného dňa ale nájde pierko, pomocou ktorého si privolá princa Vítka, zakliateho do vtáčej podoby. Keď zlé sestry zistia, že sa Aninka stretává s pekným mládencom, pierko jej vezmú, zničia ho a Vítek zmizne. Jediná možnosť, ako zlomiť Vítkove prekliatie, je nájsť ho v ďalekom svete. A tak sa Aninka vydáva na cestu, aby zachránila svojho milovaného. Jej spoločníkom sa stáva vodník, ktorého na začiatku putovania zachráni pred zlým sedliakom. Spoločne prežijú nielen veľa dobrodružstiev, ale aj zábavy. A aj keď vodnícke čary dokážu pomôcť Aninke uzdravovať chorých, ba aj sa obrániť pred lúpežníkmi, na vyslobodenie Vítka z pazúrov zlej princeznej Ebénie, bude Aninka potrebovať hlavne pravú lásku.