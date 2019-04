Vzácny platan z Komjatíc je považovaný za najhrubší strom na Slovensku

Mohutný platan (na snímke) v Komjaticiach je ozdobou vzácneho parku, ktorý dal v obci v druhej polovici 19. storočia vybudovať grófsky rod Grassalkovičovcov. Foto: TASR Henrich Mišovič Mohutný platan (na snímke) v Komjaticiach je ozdobou vzácneho parku, ktorý dal v obci v druhej polovici 19. storočia vybudovať grófsky rod Grassalkovičovcov. Foto: TASR Henrich Mišovič

Komjatice 22. apríla (TASR) – Mohutný platan v Komjaticiach je ozdobou vzácneho parku, ktorý dal v obci v druhej polovici 19. storočia vybudovať grófsky rod Grassalkovičovcov. Preslávil ho predovšetkým titul Strom roka na Slovensku, ktorý získal v roku 2012, aby sa neskôr dostal do prvej päťky v súťaži Európsky strom roka 2013.Takmer 150-ročný mohutný strom Platanus acerifolia sa s výškou vyše 28 metrov a s obvodom kmeňa 930 centimetrov považuje za najhrubší strom rastúci na Slovensku. Vo viacerých zdrojoch je zároveň uvádzaný ako jeden zo siedmich najväčších živých organizmov v Európe. „Náš platan sa spomína v súvislosti s viacerými superlatívmi. V každom prípade je to vzácny strom a mňa teší, že je stále v dobrej kondícii. Prednedávnom bola jeho koruna presvetlovaná a odborník, ktorý na práce dohliadal, nám potvrdil, že je vo výbornom stave a nepotrebuje žiadne výrazné zásahy,“ povedal starosta Komjatíc Peter Hlavatý.Vzácny platan je súčasťou rozľahlého parku, ktorý mal v čase svojej najväčšej slávy v 19. storočí rozlohu 405 hektárov. „Rástli v ňom stromy ako ginko, katalpy, tuje či tisy. Väčšina z nich ale postupne odumierala a dnes z nich zostalo niečo vyše 400 stromov. Park bol pred niekoľkými rokmi revitalizovaný podľa historických podkladov a obec sa oň v rámci svojich možností snaží starať čo najlepšie. Robíme údržbu a postupne dosádzame nové dreviny. Staráme sa aj o náš vzácny platan, ktorý chceme dostať do väčšieho povedomia aj tým, že pripravujeme obnovenie jeho osvetlenia, ktoré už prestalo byť funkčné,“ vysvetlil Hlavatý.Aj vďaka starostlivosti obce je park obľúbeným miestom domácich i turistov. Pre svoj romantický a výnimočný vzhľad sa v poslednom čase stáva aj vyhľadávaným miestom na svadby. Starosta tu už zosobášil niekoľko párov, dokonca aj priamo pod mohutným platanom, ktorý miestni v minulosti volali strom lásky. V jeho kôre je dodnes možné vidieť množstvo vyrezaných sŕdc, z ktorých mnohé vraj pochádzajú ešte z dávnej minulosti. „Ja som rád, že sa už od tejto tradície upustilo. Ide naozaj o vzácny strom, ktorému by vyrezávanie srdiečok určite neprospelo,“ dodal Hlavatý.