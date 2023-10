Hlas bude rokovať o koalícii už iba so Smerom a SNS, Pellegrini uviedol aj dôvody (video)

Predsedníctvo Hlasu-SD jednomyseľne rozhodlo o tom, že strana bude viesť ďalšie rokovania o novej koalícii so stranami Smer-SD SNS . Na tlačovej besede to uviedol predseda Hlasu Peter Pellegrini

Najsilnejšie karty od ľudí dostal predseda Smeru, vyhlásil Peter Pellegrini. „Zvážili sme všetky pre a proti, naše priority a možnosti aj situáciu, v ktorej sa Slovenská republika nachádza,“ tvrdí po rozhodnutí predsedníctva rokovať so Smerom a SNS.

Žiadne detaily o rozdelení postov v novej vláde či personálnych nomináciách neprezradil, rokovania podľa neho pokračujú.

Argumentoval aj vyhlásením predsedu KDH, ktorý minulý týždeň povedal, že hnutie zrejme mieri do opozície. „Bolo jasné, že potenciálne spojenectvo konzervatívcov a liberálov v budúcej vláde by bolo zdrojom možných konfliktov,“ tvrdí.

Progresívnemu Slovensku nepriamo odkázal, že budúci partneri sa do koalície nelákajú cez odkazy v médiách či statusy na Facebooku.

Peter Pellegrini povedal, že ak by Hlas prijal ponuku na funkciu premiéra, poprel by svoje vyhlásenie, že osobné záujmy budú pri skladaní vlády až na treťom mieste. Ako vysvetlil, ak by ľudia chceli za premiéra jeho, Hlas by zvíťazil vo voľbách. „Voliči vo voľbách rozhodli a našou povinnosťou je s pokorou túto ich vôľu rešpektovať.“

Argumentoval aj tým, že prípadná štvorkoalícia by nebola stabilná. Kritizoval vzájomné odkazy medzi politikmi z SaS či KDH na sociálnych sieťach, ku ktorým došlo už počas rokovaní. Narážal napríklad na status Alojza Hlinu o predsedovi KDH Milanovi Majerskom. „Nedávali ani len nádej, že by tu mohla vzniknúť normálna vláda, ktorá by ich neotravovala svojimi šarvátkami,“ povedal.

Pellegrini napriek tomu ocenil ponuku predsedu PS Michala Šimečku, no ako dodal, po tlačovej konferencii mu mieni zavolať a odmietnuť ju.

Peter Pellegrini po výbere Smeru opakovane argumentuje vzájomnými útokmi medzi PS, SaS a KDH. „Keby som bol ja pán Šimečka, tak ak mal taký veľký záujem o koalíciu, mal dať najprv dokopy KDH a SaS. Aby ukázali, že oni sú už vybavení a už stačí len jeden. Totálne nepripravené.“ Predsedu PS označil za neskúseného viesť povolebné rokovania. „A tak to aj dopadlo.“

Ak by nová vláda chcela meniť zahraničnopolitickú orientáciu, Hlas prestane byť jej súčasťou, povedal Peter Pellegrini. „Ak niekto chce opustiť Slovenskú republiku z obáv, že by sme neboli členmi Európskej únie alebo NATO, tak mu odkazujem, že si nemusí baliť kufre,“ vyhlásil.

Do konca týždňa by prezidentka podľa Petra Pellegriniho mala vedieť výsledok rokovaní medzi Smerom, Hlasom a SNS. „Nie je dôvod to naťahovať. Treba okamžite akcieschopnú vládu,“ povedal. Rokovania sú podľa neho „v takej kvalite“, že sú len otázkou dní. Povedal tiež, že platí, že v novej vláde nebudú dvaja bývalí premiéri. Či to znamená, že bude predsedom parlamentu, nepovedal.

Peter Pellegrini odmietol, že by dôvodom pre pokračovanie rokovaní so Smerom a SNS bol spoločný pohľad na vyšetrovanie káuz. Na otázku, či padol návrh, aby bol premiérom on, reagoval: „Padlo kadečo, ale z kuchyne sa nevynáša.“ Nepovedal ani to, či s takouto požiadavkou prišiel on sám alebo jeho kolegovia.



