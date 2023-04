Wagnerovci už nebudú brať zajatcov. Zabijú však každého na bojisku, tvrdí Prigožin

Reakcia na audiozáznam

Dôkaz popravy

24.4.2023 (SITA.sk) - Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin oznámil, že bojovníci jeho súkromnej vojenskej spoločnosti už na Ukrajine nebudú brať zajatcov, ale „zabijú každého na bojisku“.Vyjadril sa tak prostredníctvom svojho kanála na komunikačnej platforme Telegram. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.Prigožin to povedal v reakcii na audiozáznam, ktorý zverejnili 23. apríla na Telegrame tvrdiac, že obsahuje zachytený rozhovor medzi ukrajinskými vojakmi, ktorí sa rozhodli zastreliť zraneného Wagnerovca.Údajní ukrajinskí vojaci sa vraj na nahrávke rozprávajú po rusky a keď sa jeden spýta druhého, čo má spraviť so zraneným mužom, ktorého „vydymili z diery“, ten mu odpovedá, aby ho zastrelil.Ukrajinská strana sa k nahrávke nevyjadrila a nie je známe, komu v skutočnosti patria hlasy, no Prigožin ju považuje za „dôkaz popravy zajatca“.Zakladateľ Wagnerovej skupiny vyhlásil, že nebudú „porušovať pravidlá ľudskosti a každého jednoducho zabijeme na bojisku“. Toto nové „pravidlo“ nazval „zákon 300“, pričom náklad 300 je sovietsky vojenský termín používaný pre zraneného vojaka.„Budeme zabíjať všetkých na bojisku. Už nebudeme brať žiadnych zajatcov,“ skonštatoval Prigožin, no zároveň priznal, že momentálne nevedia meno údajne zabitého zajatca.