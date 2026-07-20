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20. júla 2026
Washington obvinil Kubu z desaťročia trvajúcej špionáže proti Spojeným štátom
Americké ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že Havana prenikla až do najvyšších poschodí americkej vlády.
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20.7.2026 (SITA.sk) - Americké ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že Havana prenikla až do najvyšších poschodí americkej vlády.
Spojené štáty v pondelok obvinili Kubu z desaťročia trvajúcej špionážnej kampane. Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Havana podľa Washingtonu úspešne prenikla až do najvyšších poschodí vlády Spojených štátov.
Kuba podľa ministerstva „prenikla do najvyšších poschodí americkej vlády, verbovala a dlhodobo získavala celé generácie amerických aktivistov a podporovala bezprecedentnú vlnu ľavicového terorizmu na území Spojených štátov“.
Rezort diplomacie zároveň označil údajnú spravodajskú činnosť Havany za „jeden z najtrvácnejších a najškodlivejších prienikov zahraničnej spravodajskej služby v dejinách Spojených štátov“.
Hoci tieto obvinenia predstavujú ďalšie vyostrenie napätia medzi Spojenými štátmi a Kubou, špionážna činnosť medzi oboma krajinami je dlhodobo známa a správa zverejnená v pondelok nepriniesla veľa nových informácií.
Jej zverejnenie sa časovo zhoduje s návratom alarmistickej rétoriky pripomínajúcej obdobie studenej vojny, ktorú presadzuje prezident Donald Trump. Ten opakovane varuje pred ľavicovým extrémizmom v Spojených štátoch a komunistickou „hrozbou“, ktorú podľa neho treba odstrániť „ako rakovinu“.
Bývalý prezident Barack Obama sa v roku 2015 pokúsil o zblíženie s kubánskou vládou v nádeji, že diplomatickejší prístup prispeje k zlepšeniu vzájomných vzťahov po viac ako polstoročí nepriateľstva.
Trump však krátko po nástupe do úradu obnovil tvrdý postup voči Havane a opätovne zaradil Kubu na zoznam štátov podporujúcich terorizmus.
Trump opakovane naznačil, že kubánska vláda by sa po Venezuele mohla stať ďalším cieľom amerického tlaku. V júni zároveň vyhlásil, že Washington „takmer okamžite“ prevezme kontrolu nad karibským ostrovom, ktorý leží približne 145 kilometrov od pobrežia Floridy.
Zdroj: SITA.sk - Washington obvinil Kubu z desaťročia trvajúcej špionáže proti Spojeným štátom © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty v pondelok obvinili Kubu z desaťročia trvajúcej špionážnej kampane. Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Havana podľa Washingtonu úspešne prenikla až do najvyšších poschodí vlády Spojených štátov.
Kuba podľa ministerstva „prenikla do najvyšších poschodí americkej vlády, verbovala a dlhodobo získavala celé generácie amerických aktivistov a podporovala bezprecedentnú vlnu ľavicového terorizmu na území Spojených štátov“.
Najhoršia infiltrácia v dejinách
Rezort diplomacie zároveň označil údajnú spravodajskú činnosť Havany za „jeden z najtrvácnejších a najškodlivejších prienikov zahraničnej spravodajskej služby v dejinách Spojených štátov“.
Ako rakovina
Hoci tieto obvinenia predstavujú ďalšie vyostrenie napätia medzi Spojenými štátmi a Kubou, špionážna činnosť medzi oboma krajinami je dlhodobo známa a správa zverejnená v pondelok nepriniesla veľa nových informácií.
Jej zverejnenie sa časovo zhoduje s návratom alarmistickej rétoriky pripomínajúcej obdobie studenej vojny, ktorú presadzuje prezident Donald Trump. Ten opakovane varuje pred ľavicovým extrémizmom v Spojených štátoch a komunistickou „hrozbou“, ktorú podľa neho treba odstrániť „ako rakovinu“.
Obama sa pokúsil o zblíženie
Bývalý prezident Barack Obama sa v roku 2015 pokúsil o zblíženie s kubánskou vládou v nádeji, že diplomatickejší prístup prispeje k zlepšeniu vzájomných vzťahov po viac ako polstoročí nepriateľstva.
Podpora terorizmu
Trump však krátko po nástupe do úradu obnovil tvrdý postup voči Havane a opätovne zaradil Kubu na zoznam štátov podporujúcich terorizmus.
Trump opakovane naznačil, že kubánska vláda by sa po Venezuele mohla stať ďalším cieľom amerického tlaku. V júni zároveň vyhlásil, že Washington „takmer okamžite“ prevezme kontrolu nad karibským ostrovom, ktorý leží približne 145 kilometrov od pobrežia Floridy.
Zdroj: SITA.sk - Washington obvinil Kubu z desaťročia trvajúcej špionáže proti Spojeným štátom © SITA Všetky práva vyhradené.
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