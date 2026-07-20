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 24hod.sk    Zo zahraničia

20. júla 2026

Washington obvinil Kubu z desaťročia trvajúcej špionáže proti Spojeným štátom


Tagy: americké ministerstvo zahraničia americko-kubánske vzťahy bývalý americký prezident Špionáž

Americké ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že Havana prenikla až do najvyšších poschodí americkej vlády.



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trump_87258 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Americké ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že Havana prenikla až do najvyšších poschodí americkej vlády.


Spojené štáty v pondelok obvinili Kubu z desaťročia trvajúcej špionážnej kampane. Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Havana podľa Washingtonu úspešne prenikla až do najvyšších poschodí vlády Spojených štátov.

Kuba podľa ministerstva „prenikla do najvyšších poschodí americkej vlády, verbovala a dlhodobo získavala celé generácie amerických aktivistov a podporovala bezprecedentnú vlnu ľavicového terorizmu na území Spojených štátov“.

Najhoršia infiltrácia v dejinách


Rezort diplomacie zároveň označil údajnú spravodajskú činnosť Havany za „jeden z najtrvácnejších a najškodlivejších prienikov zahraničnej spravodajskej služby v dejinách Spojených štátov“.

Ako rakovina


Hoci tieto obvinenia predstavujú ďalšie vyostrenie napätia medzi Spojenými štátmi a Kubou, špionážna činnosť medzi oboma krajinami je dlhodobo známa a správa zverejnená v pondelok nepriniesla veľa nových informácií.

Jej zverejnenie sa časovo zhoduje s návratom alarmistickej rétoriky pripomínajúcej obdobie studenej vojny, ktorú presadzuje prezident Donald Trump. Ten opakovane varuje pred ľavicovým extrémizmom v Spojených štátoch a komunistickou „hrozbou“, ktorú podľa neho treba odstrániť „ako rakovinu“.

Obama sa pokúsil o zblíženie


Bývalý prezident Barack Obama sa v roku 2015 pokúsil o zblíženie s kubánskou vládou v nádeji, že diplomatickejší prístup prispeje k zlepšeniu vzájomných vzťahov po viac ako polstoročí nepriateľstva.

Podpora terorizmu


Trump však krátko po nástupe do úradu obnovil tvrdý postup voči Havane a opätovne zaradil Kubu na zoznam štátov podporujúcich terorizmus.

Trump opakovane naznačil, že kubánska vláda by sa po Venezuele mohla stať ďalším cieľom amerického tlaku. V júni zároveň vyhlásil, že Washington „takmer okamžite“ prevezme kontrolu nad karibským ostrovom, ktorý leží približne 145 kilometrov od pobrežia Floridy.


Zdroj: SITA.sk - Washington obvinil Kubu z desaťročia trvajúcej špionáže proti Spojeným štátom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké ministerstvo zahraničia americko-kubánske vzťahy bývalý americký prezident Špionáž
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