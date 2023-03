Shiffrinová bude mať novú hlavnú trénerku, spolupráca s Harjovou nebude úplné nová

Harjová pracovala aj pre Kanaďanov

Prekonaný rekord Stenmarka

13.3.2023 - Fenomenálna americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová bude mať vo svojom tíme novú hlavnú trénerku, od apríla ňou bude Karin Harjová.Americká lyžiarska a snoubordová federácia (U.S. Ski & Snowboard) v pondelok informovala, že príprava rekordérky na nový súťažný ročník prebehne už pod dohľadom novej odborníčky. Tá v minulosti pracovala pre Kanaďanov, no bola už aj súčasťou amerického tímu v pozícii asistentky trénera. Spolupráca Harjovej a Shiffrinovej tak nebude úplne nová.„Bola som svedkom jej výnimočnej pracovnej etiky, jej schopnosti dobre spolupracovať s inými trénermi, a čo je najdôležitejšie, jej spojenia a oddanosti svojim športovcom. Verím, že v nadchádzajúcich rokoch byť obrovským prínosom v mojom programe a poskytne čerstvý a iný spôsob myslenia pri napredovaní," uviedla Shiffrinová prostredníctvom tlačovej správy jej tímu. Mikaela Shiffrinová v pondelok 13. marca oslavuje 28. narodeniny.Až do polovice februára bol hlavným koučom v Shiffrinovej tíme Mike Day , no počas majstrovstiev sveta vo Francúzsku nečakane svoju funkciu opustil. Urobil tak po tom, ako ho Shiffrinová informovala, že po sezóne plánuje trénerskú zmenu. Harjová bude spolupracovať s matkou skvelej lyžiarky Eileen, tá je dlhodobo trénerkou svojej dcéry.Shiffrinová sa počas ostatného víkendu stala rekordérkou v počte víťazstiev v pretekoch Svetového pohára. Po sobotňajšom triumfe v slalome vo švédskom Aare sa osamostatnila na čele tejto štatistiky, na jej konte je už 87 víťazstiev. Doterajším rekordérom bol legendárny Švéd Ingemar Stenmark s 86 triumfmi.„Príležitosť spolupracovať s Mikaelou ma napĺňa nadšení aj pokorou. Vo Svetovom pohári som začínala ako trénerka amerického ženského tímu pre technické disciplíny a vždy som bola očarená tým, ako bola bola Mikaela sústredená, odolná a oddaná. Jej športová etika je na špičkovej úrovni, preto sa teším na prácu s ňou v ďalšej etape jej kariéry. Najviac ma na Mikaele udivuje, že toho toľko dokázala, no vie, že stále má čo zlepšovať," uviedla Harjová.