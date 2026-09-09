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XTB sa stáva hlavným partnerom CEV Champions League Volley Men do roku 2028


Tagy: PR volejbal

XTB, popredná európska investičná aplikácia, sa stáva titulárnym partnerom CEV Champions League Volley Men pre roky 2027 a 2028. Partnerstvo potvrdzuje postavenie súťaže ako najprestížnejšieho ...



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gettyimages 466255544 676x506 9.9.2026 (SITA.sk) - XTB, popredná európska investičná aplikácia, sa stáva titulárnym partnerom CEV Champions League Volley Men pre roky 2027 a 2028.


Partnerstvo potvrdzuje postavenie súťaže ako najprestížnejšieho európskeho klubového volejbalového podujatia mužov, v ktorom o vytúžený majstrovský titul bojujú najlepšie kluby a špičkoví hráči sveta.

Volejbal patrí medzi najvýznamnejšie športy v Európe a teší sa početnej a mimoriadne angažovanej fanúšikovskej základni. CEV Champions League Volley Men predstavuje absolútny vrchol európskeho klubového volejbalu, kde sa o prvenstvo stretávajú najlepšie tímy kontinentu. Vďaka rozsiahlemu medzinárodnému televíznemu vysielaniu a ďalšiemu pokrytiu prostredníctvom platformy EuroVolley.TV oslovuje turnaj širokú a dynamickú fanúšikovskú komunitu naprieč Európou.

Szymon Szymański, Chief Growth Officer spoločnosti XTB, pri príležitosti oznámenia partnerstva uviedol: "Naším cieľom je stať sa vedúcou investičnou platformou v Európe. Volejbal je hodnotným doplnením našich existujúcich partnerstiev v MMA, futbale a basketbale. Partnerstvo s CEV posilňuje viditeľnosť našej značky a zároveň prehlbuje naše spojenie s početnou komunitou športových fanúšikov. Chceme ísť nad rámec tradičného sponzoringu a inšpirovať fanúšikov, aby zmenili spôsob, akým pristupujú k svojim osobným financiám. Spoločne nastavujeme nový štandard prepájania športu a fanúšikov a vytvárame hodnotu, ktorá siaha ďaleko za hranice volejbalového ihriska."

Prezident CEV Roko Sikirić uviedol: "Zapojenie inovatívnej značky, akou je XTB, je výrazným potvrdením rastúceho medzinárodného významu a komerčnej atraktivity CEV Champions League Volley. Teší nás, že môžeme privítať nového partnera, a vážime si dôveru, ktorú prejavil európskemu volejbalu. Toto partnerstvo nám pomôže priblížiť súťaž ešte širšiemu publiku, vytvoriť nové možnosti interakcie s fanúšikmi a otvoriť nové príležitosti pre digitálne a technologické inovácie v Európe aj mimo nej."

Počas dvojročného partnerstva XTB posilní viditeľnosť svojej značky prostredníctvom viditeľnosti priamo na ihrisku, fanúšikovských aktivácií a exkluzívnych zážitkov pre klientov a partnerov. Obe strany zároveň pripravia atraktívnu digitálnu komunikáciu a originálny obsah zameraný na hráčov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - XTB sa stáva hlavným partnerom CEV Champions League Volley Men do roku 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR volejbal
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