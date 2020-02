Desmod oslávi 20 rokov na scéne megakoncertom Vyrobený pre teba

Skupina Desmod pripravuje najväčší koncert vo svojom dvadsaťročnom účinkovaní na slovenskej hudobnej scéne. Megakoncert s názvom Vyrobený pre teba uvedie 9. októbra na bratislavskom zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Koncert prinesie niekoľko "naj" - najväčšie pódium v histórii kapely, najväčšia hala v histórii kapely, najväčšia použitá zvuková a svetelná technika, najviac hitov počas jedného večera, k tomu špeciálni a exkluzívni gratulanti. 24hod.sk o tom infomoval PR manažér koncertu Ján Kakaščík.





Jedna z popredných slovenských skupín zavíta na zimný štadión Ondreja Nepelu po prvýkrát a tak si na tejto premiére dáva poriadne záležať. „Samozrejme nebudú chýbať naše najväčšie hity, ale v množstve, v akom sme ich ešte ani raz nehrali... Oslavovať sa totiž chystáme viac ako dvojhodinovým koncertom. A chceme tam mať hostí, kamarátov a ľudí, ktorí nás našou kariérou sprevádzajú, jednoducho celých dvadsať rokov od vydania prvého albumu Desmod 001 na jednom mieste, v jednom bode ako na dlani a v najlepšej forme a kvalite,“ uviedol pre médiá spevák Mário Kuly Kollár.„Samotný koncert dostal aj názov, ktorý ho plne vystihuje, teda Vyrobený pre teba, pre fanúšika tejto muzikantskej partie. Táto parafráza jedného z ich hitov najviac vystihuje, že to bude koncertná oslava, ušitá na mieru každému fanúšikovi tejto nitrianskej kapely. K tomu prvotriedna zvuková a svetelná technika a dnes už neodmysliteľné LED efekty, tak ako si to Desmod pri svojej oslave zaslúži,“ uviedla pre 24hod.sk organizátorka koncertu Silvia Nemčovičová.Skupina Desmod patrí k špičke slovenskej hudobnej scény, na svojom konte má sedem slovenských zlatých slávikov nepretržite za roky 2006 až 2012. Iba o jedného zlatého slávika viac má slovenská legenda Elán. Vydali deväť štúdiových albumov, najnovší s názvom Molekuly zvuku vyšiel v septembri 2017.V týchto dňoch sú Kuly a spol. na spoločnom turné so skupinou Cigánski diabli, fanúšikovia ich môžu vidieť a počuť v Trenčíne (14. 2.), Bratislave (15. 2.), Komárne (16. 2.), Trnave (20. 2.), Topoľčanoch (22. 2.) aj Košiciach (23. 2.).