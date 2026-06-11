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11. júna 2026
Z Ameriky až do Bratislavy. Ficova dvojníčka si získala Slovákov, Gwen ochutnala Horalku a čaká ju veľká korunovácia
Na Slovensko prišla ešte v stredu večer a okamžite po príchode sa začala stretávať s fanúšikmi. Americká influencerka Gwen McMullen, transrodová žena, ktorú preslávila nápadná ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Na Slovensko prišla ešte v stredu večer a okamžite po príchode sa začala stretávať s fanúšikmi.
Americká influencerka Gwen McMullen, transrodová žena, ktorú preslávila nápadná podobnosť so slovenským premiérom Robertom Ficom, je už na Slovensku. Vo štvrtok ráno poskytla rozhovor Televízii JOJ, v ktorom prehovorila o svojej nečakanej popularite, prirovnaniach k slovenskému premiérovi aj o tom, ako si užíva pobyt v krajine, kde ju mnohí fanúšikovia označujú za „Kráľovnú Slovenska".
O jej návšteve informovali v predstihu tlačovou správou organizátori projektu Queen Arrives. Už v piatok ju čaká módna prehliadka v bratislavskom Neptune Clube, stretnutie s fanúšikmi aj oficiálna korunovácia počas večerného programu. Ako uvádza stránka, vstupné na toto podujatie je 45 eur.
Na Slovensko prišla ešte v stredu večer a okamžite po príchode sa začala stretávať s fanúšikmi. Na svojom Instagrame zverejnila aj video, na ktorom ochutnáva známu slovenskú Horalku. Z jej reakcie bolo zrejmé, že jej zachutila.
V rozhovore pre JOJ neskrývala nadšenie z prijatia, ktoré sa jej na Slovensku dostalo. „Som nadšená, je skvelé byť tu," povedala.
Podľa vlastných slov už absolvovala približne sedem neoficiálnych korunovácií. Najväčšia ju však ešte len čaká. Organizátori ju plánujú oficiálne korunovať aj počas piatkového podujatia v Bratislave.
Hlavným bodom jej programu bude módna prehliadka značky Lombardi Fashion House. Počas večera sa predstaví aj nová dámska kolekcia, na ktorej sa McMullen podieľala.
Návštevníkov čaká aj hudobný program, tanečné vystúpenia, stretnutie s influencerkou a následná afterparty. Organizátori zároveň hovoria aj o ďalších plánoch vrátane stretnutia fanúšikov v Prahe.
V príprave je aj dokumentárny film, ktorý sa má venovať jej virálnej popularite, témam identity, duševného zdravia a vplyvu sociálnych sietí. Súčasťou príbehu má byť aj osobná cesta McMullen, ktorá v minulosti otvorene hovorila o svojej tranzícii.
Popularitu na Slovensku odštartovala práve jej podobnosť s premiérom Ficom. McMullen však tvrdí, že celú situáciu vníma s nadhľadom. „Myslím si, že je to veľmi smiešne. Je to vtipné a som veľmi rada, že môžem byť súčasťou tohto vtipu. Ale som tiež rada, že ma moji podporovatelia berú vážne a prijímajú ma s takou srdečnosťou," uviedla.
Hoci sa jej meno na Slovensku spája s azda najznámejším politikom krajiny, sama sa do politických tém púšťať nechce.
„Viem niečo málo o slovenskej politike, ale aj v mojej vlastnej krajine je ťažké orientovať sa v nej a rozumieť všetkému. Takže sa obávam, že sa len dobre bavím. Prinášam všetkým úsmev," povedala.
O návšteve Slovenska pritom hovorila už vo februári. V jednom z videí sa prihovorila fanúšikom čiastočne po slovensky a uviedla, že robí všetko pre to, aby sa s nimi mohla stretnúť osobne. Dokonca si pre svojich slovenských a českých fanúšikov pripravila aj vlastné tričká, ktoré sa behom pár dní vypredali a celý výťažok z nich darovala organizácii, ktorá pomáha ľuďom bez domova.
Zdroj: SITA.sk - Z Ameriky až do Bratislavy. Ficova dvojníčka si získala Slovákov, Gwen ochutnala Horalku a čaká ju veľká korunovácia © SITA Všetky práva vyhradené.
Americká influencerka Gwen McMullen, transrodová žena, ktorú preslávila nápadná podobnosť so slovenským premiérom Robertom Ficom, je už na Slovensku. Vo štvrtok ráno poskytla rozhovor Televízii JOJ, v ktorom prehovorila o svojej nečakanej popularite, prirovnaniach k slovenskému premiérovi aj o tom, ako si užíva pobyt v krajine, kde ju mnohí fanúšikovia označujú za „Kráľovnú Slovenska".
O jej návšteve informovali v predstihu tlačovou správou organizátori projektu Queen Arrives. Už v piatok ju čaká módna prehliadka v bratislavskom Neptune Clube, stretnutie s fanúšikmi aj oficiálna korunovácia počas večerného programu. Ako uvádza stránka, vstupné na toto podujatie je 45 eur.
Zo Slovenska je nadšená
Na Slovensko prišla ešte v stredu večer a okamžite po príchode sa začala stretávať s fanúšikmi. Na svojom Instagrame zverejnila aj video, na ktorom ochutnáva známu slovenskú Horalku. Z jej reakcie bolo zrejmé, že jej zachutila.
V rozhovore pre JOJ neskrývala nadšenie z prijatia, ktoré sa jej na Slovensku dostalo. „Som nadšená, je skvelé byť tu," povedala.
Podľa vlastných slov už absolvovala približne sedem neoficiálnych korunovácií. Najväčšia ju však ešte len čaká. Organizátori ju plánujú oficiálne korunovať aj počas piatkového podujatia v Bratislave.
Čaká ju módna šou aj ďalšie projekty
Hlavným bodom jej programu bude módna prehliadka značky Lombardi Fashion House. Počas večera sa predstaví aj nová dámska kolekcia, na ktorej sa McMullen podieľala.
Návštevníkov čaká aj hudobný program, tanečné vystúpenia, stretnutie s influencerkou a následná afterparty. Organizátori zároveň hovoria aj o ďalších plánoch vrátane stretnutia fanúšikov v Prahe.
V príprave je aj dokumentárny film, ktorý sa má venovať jej virálnej popularite, témam identity, duševného zdravia a vplyvu sociálnych sietí. Súčasťou príbehu má byť aj osobná cesta McMullen, ktorá v minulosti otvorene hovorila o svojej tranzícii.
Podobnosť s premiérom berie s humorom
Popularitu na Slovensku odštartovala práve jej podobnosť s premiérom Ficom. McMullen však tvrdí, že celú situáciu vníma s nadhľadom. „Myslím si, že je to veľmi smiešne. Je to vtipné a som veľmi rada, že môžem byť súčasťou tohto vtipu. Ale som tiež rada, že ma moji podporovatelia berú vážne a prijímajú ma s takou srdečnosťou," uviedla.
Hoci sa jej meno na Slovensku spája s azda najznámejším politikom krajiny, sama sa do politických tém púšťať nechce.
„Viem niečo málo o slovenskej politike, ale aj v mojej vlastnej krajine je ťažké orientovať sa v nej a rozumieť všetkému. Takže sa obávam, že sa len dobre bavím. Prinášam všetkým úsmev," povedala.
O návšteve Slovenska pritom hovorila už vo februári. V jednom z videí sa prihovorila fanúšikom čiastočne po slovensky a uviedla, že robí všetko pre to, aby sa s nimi mohla stretnúť osobne. Dokonca si pre svojich slovenských a českých fanúšikov pripravila aj vlastné tričká, ktoré sa behom pár dní vypredali a celý výťažok z nich darovala organizácii, ktorá pomáha ľuďom bez domova.
Zdroj: SITA.sk - Z Ameriky až do Bratislavy. Ficova dvojníčka si získala Slovákov, Gwen ochutnala Horalku a čaká ju veľká korunovácia © SITA Všetky práva vyhradené.
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