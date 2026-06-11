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11. júna 2026
Žilinka hostí generálnych prokurátorov krajín V4 v Tatranskej Lomnici, diskutujú o ochrane práv detí
Ide už o trináste stretnutie generálnych prokurátorov členských štátov Vyšehradskej štvorky. Generálny prokurátor Maroš Žilinka ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Ide už o trináste stretnutie generálnych prokurátorov členských štátov Vyšehradskej štvorky.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka hostí momentálne v Tatranskej Lomnici v poradí 13. stretnutie generálnych prokurátorov členských štátov Vyšehradskej štvorky (V4). Ako napísal na sociálnej sieti, témou tohtoročného stretnutia bude „Ochrana práv detí orgánmi prokuratúry”.
„Stretnutie sa bude niesť v duchu citátu Kofiho Annana (bývalý generálny tajomník OSN, pozn. SITA), že neexistuje posvätnejší záväzok, než aký má svet voči deťom. Neexistuje dôležitejšia povinnosť, než zabezpečiť, aby boli ich práva rešpektované a ich blaho chránené,“ uviedol Žilinka.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka hostí generálnych prokurátorov krajín V4 v Tatranskej Lomnici, diskutujú o ochrane práv detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka hostí momentálne v Tatranskej Lomnici v poradí 13. stretnutie generálnych prokurátorov členských štátov Vyšehradskej štvorky (V4). Ako napísal na sociálnej sieti, témou tohtoročného stretnutia bude „Ochrana práv detí orgánmi prokuratúry”.
„Stretnutie sa bude niesť v duchu citátu Kofiho Annana (bývalý generálny tajomník OSN, pozn. SITA), že neexistuje posvätnejší záväzok, než aký má svet voči deťom. Neexistuje dôležitejšia povinnosť, než zabezpečiť, aby boli ich práva rešpektované a ich blaho chránené,“ uviedol Žilinka.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka hostí generálnych prokurátorov krajín V4 v Tatranskej Lomnici, diskutujú o ochrane práv detí © SITA Všetky práva vyhradené.
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