|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 10.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. novembra 2025
ZRÁŽKA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Desiatky zranených, jeden z vlakov prešiel podľa šéfa ŽSR na červenú
Z miesta nehody dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom hlásia viacero zranených ľudí.
Zdieľať
Informovali o tom zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) s tým, že vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený. ZSSK predpokladá výrazné meškania a možnú výluku v dotknutom úseku. Príčiny zrážky nie sú v tomto okamihu podľa ZSSK známe.
Pri zrážke vlakov nedošlo k úmrtiu, 11 zranených previezli do nemocnice
Pri zrážke vlakov na trati medzi Pezinkom a Bratislavou nedošlo k obetiam na životoch. Informoval o tom na mieste nehody minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Po nehode previezli 11 zranených do nemocnice v Bratislave, ľahko sa zranili desiatky osôb. Vo vlakoch podľa ministra cestovalo približne 800 osôb, oba vlaky boli podľa neho „plné študentov“. Jeden smeroval z východného Slovenska a druhý z Nitry. Minister sa poďakoval všetkým zasahujúcim záchranným zložkám.
„Do Nemocnice Bory boli zatiaľ dovezení traja pacienti s vážnymi zraneniami po večernej vlakovej nehode pri Bratislave. Podľa potreby bude nemocnica pripravená prijať aj ďalších ranených,“ informoval TASR hovorca siete nemocníc Penta Hospitals Tomáš Kráľ.
Zranení cestujúci utrpeli najmä zlomeniny a pomliaždeniny. Podľa prezidenta Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adriána Mifkoviča môžu pribudnúť ešte ďalšie zranenia, napríklad v oblasti krčnej chrbtice. „Pri fyzikálnom jave pri zastavení vlaku, respektíve prostriedku, sa môžu dostaviť tieto problémy aj zajtra ráno,“ povedal šéf hasičov na brífingu na mieste nehody. Ostatných cestujúcich po ošetrení transportovali hasičskými autobusmi a autobusmi mestskej hromadnej dopravy do Bratislavy.
Šutaj Eštok priblížil, že na mieste bolo nasadených vyše 60 policajtov a 70 hasičov. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v stanovisku dodal, že pri nehode boli nasadené aj evakuačné autobusy Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré pomôžu odviezť cestujúcich z miesta nehody. „Touto cestou by som chcel vyjadriť moje úprimné želanie o čo najskoršie zotavenie zranených,“ uviedol minister.
Na mieste podľa Mifkoviča zasahovali hasiči z Pezinka, Bratislavy i Trnavy a pomáhali aj dobrovoľní hasiči z okolia, napríklad zo Svätého Jura, Častej či Pezinka.
Vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený.
Na snímke minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na mieste zrážky vlakov. Pri Bratislave 9. novembra 2025.
Foto: Jaroslav Novák
Príčina nehody vlakov bola pravdepodobne prechod na červenú jedného z nich
Príčina nedeľnej nehody vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom bola pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Na mieste nehody to uviedol generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik.
Na snímke generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik na mieste zrážky vlakov. Pri Bratislave 9. novembra 2025.
Foto: Jaroslav Novák
„Po podvečernej nehode vlakov v úseku Pezinok - Svätý Jur je doprava prerušená. V úsekoch Pezinok - Cífer a Pezinok - Bratislava-Vinohrady premáva náhradná autobusová doprava. Niektoré rýchliky sú odklonené cez Trnavu/Galantu a viaceré regionálne spoje sú odrieknuté. Vybrané vlaky meškajú aj viac ako hodinu,“ informovali TASR zo Železničnej spoločnosti Slovensko. Zamestnanci ZSSK - účastníci nehody sú podľa našich informácií bez vážnejších zranení, spolupracujú so ŽSR, políciou a záchranármi.
Na mieste zasahujú desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov, spolu s ďalšími záchrannými zložkami, informujú hasiči na sociálnej sieti.
„V čase 19.31 h sme na linke 158 prijali oznam o zrážke dvoch vlakov na úseku Pezinok - Bratislava hlavná stanica. Na miesto sa presúvajú všetky záchranné zložky. Viac informácií poskytneme keď to situácia umožní,“ napísali policajti.
Z miesta nehody dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom hlásia viacero zranených ľudí. TASR o tom informovali zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) s tým, že vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok čelne zrazil s vlakom Ex 620. Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený. ZSSK predpokladá výrazné meškania a možnú výluku v dotknutom úseku. Príčiny zrážky nie sú v tomto okamihu podľa ZSSK známe.
„Na mieste udalosti zasahujú záchranné zložky a je hlásených viacero zranených. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v tejto chvíli intenzívne spolupracuje so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), políciou a záchranármi,“ uviedli z odboru komunikácie ZSSK.
Na snímke medzi Pezinkom a Bratislavou sa zrazili dva vlaky. Na miesto smerujú všetky záchranné zložky. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.
Foto: Jaroslav Novák
ZSSK deklaruje, že bezpečnosť cestujúcich a zamestnancov je absolútnou prioritou. „Udalosť dôkladne vyšetríme - jej príčiny v tomto okamihu nie sú známe. Ďalšie podrobnosti budeme poskytovať hneď, ako to umožní vyšetrovanie - očakávajte aktualizáciu v najbližších hodinách,“ dodala železničná spoločnosť.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová pre TASR potvrdila, že záchranári koordinujú zásah pri nehode vlakov. Zásah aktuálne prebieha. „O počte zranených budeme informovať akonáhle to situácia dovolí,“ spresnila Klimešová.
Na miesto nehody smeruje aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Pre TASR to potvrdil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
R. Raši zaželal zraneným po nehode vlakov skoré uzdravenie
Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) zaželal zraneným po nedeľnej nehode vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom skoré zotavenie. Napísal to na sociálnej sieti s tým, že v tejto chvíli nie je možné povedať či ide o technickú chybu alebo ľudské zlyhanie.
"Na mieste sa nachádza aj minister vnútra. Prosím, nevynášajme rozsudky skôr, ako situáciu prešetria príslušné orgány. Burcovanie vášní pri takomto nešťastí nikomu nepomôže," podotkol Raši.
Na železničnej trati medzi Bratislavou a Pezinkom došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Zranenia utrpeli desiatky cestujúcich, 11 ľudí bolo prevezených do nemocníc. K úmrtiu nedošlo. Pre nehodu Univerzitná nemocnica Bratislava aktivovala traumatologický plán. Na mieste nehody naďalej zasahujú všetky záchranné zložky.
Správu budeme aktualizovať
Prečítajte si tiež
Z niekoľkých obcí ukrajinskej Záporožskej a a Dnepropetrovskej oblasti povinne evakuujú deti a ich rodičov