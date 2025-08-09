|
Sobota 9.8.2025
Meniny má Ľubomíra
Denník - Správy
09. augusta 2025
Sedemnásťročný mladík v sobotu skoro ráno strieľal, zranení sú traja ľudia
Sedemnásťročný mladík spustil v sobotu skoro ráno paľbu a zranil troch ľudí na Times Square v New Yorku. Informovala o tom newyorská polícia. K streľbe došlo okolo 1:20 po spore, povedal hovorca NYPD pre agentúru ...
9.8.2025 (SITA.sk) - Sedemnásťročný mladík spustil v sobotu skoro ráno paľbu a zranil troch ľudí na Times Square v New Yorku. Informovala o tom newyorská polícia. K streľbe došlo okolo 1:20 po spore, povedal hovorca NYPD pre agentúru AFP.
Osemnásťročná žena utrpela odreniny na krku, zatiaľ čo 19-ročný muž a 65-ročný muž utrpeli zranenia na dolných končatinách. Žiadne zo zranení nebolo život ohrozujúce, uviedla polícia. Tri obete boli prevezené do nemocnice Bellevue v New Yorku, kde bol ich stav stanovený na stabilizovaný.
Podozrivý nebol formálne obvinený. „Páchateľ bol vzatý do policajnej väzby a bola u neho zaistená strelná zbraň,“ dodala hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Sedemnásťročný mladík v sobotu skoro ráno strieľal, zranení sú traja ľudia © SITA Všetky práva vyhradené.
