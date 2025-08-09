Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 9.8.2025
 Meniny má Ľubomíra
 Zo zahraničia

09. augusta 2025

Sedemnásťročný mladík v sobotu skoro ráno strieľal, zranení sú traja ľudia


Tagy: Krimi Mladík Streľba Zahraničie

Sedemnásťročný mladík spustil v sobotu skoro ráno paľbu a zranil troch ľudí na Times Square v New Yorku. Informovala o tom newyorská polícia. K streľbe došlo okolo 1:20 po spore, povedal hovorca NYPD pre agentúru ...



gettyimages 947369238 676x451 9.8.2025 (SITA.sk) - Sedemnásťročný mladík spustil v sobotu skoro ráno paľbu a zranil troch ľudí na Times Square v New Yorku. Informovala o tom newyorská polícia. K streľbe došlo okolo 1:20 po spore, povedal hovorca NYPD pre agentúru AFP.


Osemnásťročná žena utrpela odreniny na krku, zatiaľ čo 19-ročný muž a 65-ročný muž utrpeli zranenia na dolných končatinách. Žiadne zo zranení nebolo život ohrozujúce, uviedla polícia. Tri obete boli prevezené do nemocnice Bellevue v New Yorku, kde bol ich stav stanovený na stabilizovaný.

Podozrivý nebol formálne obvinený. „Páchateľ bol vzatý do policajnej väzby a bola u neho zaistená strelná zbraň,“ dodala hovorkyňa.


Zdroj: SITA.sk - Sedemnásťročný mladík v sobotu skoro ráno strieľal, zranení sú traja ľudia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krimi Mladík Streľba Zahraničie
