12. augusta 2025

Zala: Hlas-SD sa pod vedením Šutaja Eštoka zmenil tak, že aktuálne už nevidieť rozdiel medzi Smerom a Hlasom


Strana Hlas-SD sa pod vedením Matúša Šutaja Eštoka zmenila tak, že aktuálne už nevidieť rozdiel medzi



img_3491 scaled e1755012280941 676x447 12.8.2025 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD sa pod vedením Matúša Šutaja Eštoka zmenila tak, že aktuálne už nevidieť rozdiel medzi Smerom a Hlasom. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol bývalý poslanec a europoslanec za Smer-SD a jeden zo zakladajúcich členov strany Boris Zala.


Jednotliví ľudia, povedzme aj na ministerstvách, sa usilujú určitý rozdiel ukázať, ale ja tam podstatný rozdiel nevidím. Je možné, že Hlas zabránil mnohým pestvám, ktoré by si Danko alebo Fico vymysleli, ale jednoducho to občan nevidí, a reálne v tej politike to ani nepresadzujú," zhodnotil Zala, podľa ktorého Hlas pod vedením Šutaja Eštoka prebral aj národno-pravicovú ideológiu.

Absurdita Šutaja Eštoka


Podľa neho je absurdné, aby predseda inej politickej strany obhajoval premiéra z inej politickej strany, čo je z 90-ich percent náplňou činnosti predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka.

Ja som v európskej histórii nezažil, aby koaličný partner obhajoval predsedu inej politickej strany, aj keď je v rámci koalície. To proste nejde. Veď tam je súťaž, bojujem o toho voliča. Koalícia nie je priateľské objatie, ale súťaž v rámci jednej vlády, kto prinesie viacej a kto je lepší. Toto Hlas nerobí," poukázal Zala. Zároveň pripomenul, že Šutaj Eštok sa teší z toho, keď v západnej Európe niekde vyhrá nejaká pravicová strana.

Privítal víťazstvo Trumpa v USA. To nie je sociálno-demokratický postoj ani politika, to je absurdné," hovorí bývalý europoslanec.

Fico Pellegriniho príliš nepodporoval


Zároveň podotkol, že predseda Smeru Robert Fico, naopak, Petra Pellegriniho ako kandidáta Hlasu na prezidenta príliš nepodporoval.

Dokonca aj v druhom kole, keď vyjadrili s Dankom podporu, bolo to veľmi vlažné, neangažované. A Danko ho dokonca napádal do poslednej chvíle," pripomenul Zala.

>>> Celý rozhovor s Borisom Zalom



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Zala: Hlas-SD sa pod vedením Šutaja Eštoka zmenil tak, že aktuálne už nevidieť rozdiel medzi Smerom a Hlasom © SITA Všetky práva vyhradené.

