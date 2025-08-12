|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 12.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Darina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. augusta 2025
Zala: Hlas-SD sa pod vedením Šutaja Eštoka zmenil tak, že aktuálne už nevidieť rozdiel medzi Smerom a Hlasom
Strana Hlas-SD sa pod vedením Matúša Šutaja Eštoka zmenila tak, že aktuálne už nevidieť rozdiel medzi
Zdieľať
12.8.2025 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD sa pod vedením Matúša Šutaja Eštoka zmenila tak, že aktuálne už nevidieť rozdiel medzi Smerom a Hlasom. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol bývalý poslanec a europoslanec za Smer-SD a jeden zo zakladajúcich členov strany Boris Zala.
„Jednotliví ľudia, povedzme aj na ministerstvách, sa usilujú určitý rozdiel ukázať, ale ja tam podstatný rozdiel nevidím. Je možné, že Hlas zabránil mnohým pestvám, ktoré by si Danko alebo Fico vymysleli, ale jednoducho to občan nevidí, a reálne v tej politike to ani nepresadzujú," zhodnotil Zala, podľa ktorého Hlas pod vedením Šutaja Eštoka prebral aj národno-pravicovú ideológiu.
Podľa neho je absurdné, aby predseda inej politickej strany obhajoval premiéra z inej politickej strany, čo je z 90-ich percent náplňou činnosti predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka.
„Ja som v európskej histórii nezažil, aby koaličný partner obhajoval predsedu inej politickej strany, aj keď je v rámci koalície. To proste nejde. Veď tam je súťaž, bojujem o toho voliča. Koalícia nie je priateľské objatie, ale súťaž v rámci jednej vlády, kto prinesie viacej a kto je lepší. Toto Hlas nerobí," poukázal Zala. Zároveň pripomenul, že Šutaj Eštok sa teší z toho, keď v západnej Európe niekde vyhrá nejaká pravicová strana.
„Privítal víťazstvo Trumpa v USA. To nie je sociálno-demokratický postoj ani politika, to je absurdné," hovorí bývalý europoslanec.
Zároveň podotkol, že predseda Smeru Robert Fico, naopak, Petra Pellegriniho ako kandidáta Hlasu na prezidenta príliš nepodporoval.
„Dokonca aj v druhom kole, keď vyjadrili s Dankom podporu, bolo to veľmi vlažné, neangažované. A Danko ho dokonca napádal do poslednej chvíle," pripomenul Zala.
Zdroj: SITA.sk - Zala: Hlas-SD sa pod vedením Šutaja Eštoka zmenil tak, že aktuálne už nevidieť rozdiel medzi Smerom a Hlasom © SITA Všetky práva vyhradené.
„Jednotliví ľudia, povedzme aj na ministerstvách, sa usilujú určitý rozdiel ukázať, ale ja tam podstatný rozdiel nevidím. Je možné, že Hlas zabránil mnohým pestvám, ktoré by si Danko alebo Fico vymysleli, ale jednoducho to občan nevidí, a reálne v tej politike to ani nepresadzujú," zhodnotil Zala, podľa ktorého Hlas pod vedením Šutaja Eštoka prebral aj národno-pravicovú ideológiu.
Absurdita Šutaja Eštoka
Podľa neho je absurdné, aby predseda inej politickej strany obhajoval premiéra z inej politickej strany, čo je z 90-ich percent náplňou činnosti predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka.
„Ja som v európskej histórii nezažil, aby koaličný partner obhajoval predsedu inej politickej strany, aj keď je v rámci koalície. To proste nejde. Veď tam je súťaž, bojujem o toho voliča. Koalícia nie je priateľské objatie, ale súťaž v rámci jednej vlády, kto prinesie viacej a kto je lepší. Toto Hlas nerobí," poukázal Zala. Zároveň pripomenul, že Šutaj Eštok sa teší z toho, keď v západnej Európe niekde vyhrá nejaká pravicová strana.
„Privítal víťazstvo Trumpa v USA. To nie je sociálno-demokratický postoj ani politika, to je absurdné," hovorí bývalý europoslanec.
Fico Pellegriniho príliš nepodporoval
Zároveň podotkol, že predseda Smeru Robert Fico, naopak, Petra Pellegriniho ako kandidáta Hlasu na prezidenta príliš nepodporoval.
„Dokonca aj v druhom kole, keď vyjadrili s Dankom podporu, bolo to veľmi vlažné, neangažované. A Danko ho dokonca napádal do poslednej chvíle," pripomenul Zala.
>>> Celý rozhovor s Borisom Zalom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Zala: Hlas-SD sa pod vedením Šutaja Eštoka zmenil tak, že aktuálne už nevidieť rozdiel medzi Smerom a Hlasom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Neznámy muž strhol z fasády sídla Maďarskej aliancie dvojjazyčnú tabuľu s názvom strany, zachytila ho kamera
Neznámy muž strhol z fasády sídla Maďarskej aliancie dvojjazyčnú tabuľu s názvom strany, zachytila ho kamera
<< predchádzajúci článok
Z Poľska vyhostia 63 Ukrajincov a Bielorusov pre výtržnosti na koncerte
Z Poľska vyhostia 63 Ukrajincov a Bielorusov pre výtržnosti na koncerte