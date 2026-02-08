|
Nedeľa 8.2.2026
Meniny má Zoja
Denník - Správy
ZOH 2026: Vlhová potvrdila štart v tímovej kombinácii a v slalome
Vlhová má vo Svetovom pohári na konte 31 víťazstiev, z toho 22 v slalome, šesť v obrovskom slalome a tri v paralelnom slalome.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová potvrdila, že bude štartovať na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Okrem slalomu, v ktorom bude obhajovať zlato zo ZOH 2022 v Pekingu, sa predstaví aj v tímovej kombinácii. Informovala o tom prostredníctvom svojho konta na Instagrame.
Tridsaťročná lyžiarka už v závere januára potvrdila, že po dvojročnej pauze pre zranenie kolena dostala od lekárov zelenú na plnú lyžiarsku záťaž. Vyjadrila túžbu súťažiť na ZOH v Taliansku, ale všetko záviselo od toho, či sa stihne pripraviť do štartu olympijských pretekov. V sobotu večer oznámila svoj verdikt. „Idem do Cortiny na moje štvrté olympijské hry. Už sú to dva roky, čo som naposledy pretekala a neviem sa dočkať, keď budem opäť v štartovej bráne reprezentovať svoju krajinu. Budem súťažiť v kombinácii a slalome,“ napísala Vlhová na Instagrame.
Držiteľka veľkého krištáľového glóbusu zo sezóny 2020/2021 sa po dlhej rekonvalescencii zavinenej operáciou kolena vrátila na svahy v októbri. Zranenie utrpela na domácom obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024, keď spadla a musela sa podrobiť operácii. Po následnej rehabilitácii sa jej stav nezlepšil natoľko, aby mohla opäť pretekať, a tak podstúpila lekársky zákrok po druhý raz.
Vlhová má vo Svetovom pohári na konte 31 víťazstiev, z toho 22 v slalome, šesť v obrovskom slalome a tri v paralelnom slalome. Na pódiu stála 73-krát, trikrát získala malý glóbus za hodnotenie disciplíny (2020 slalom a paralelný slalom a 2022 slalom). Je aj štvornásobná víťazka ankety Športovec roka na Slovensku. Na svahy sa vrátila pod vedením Mateja Gemzu, ktorý sa stal jej novým hlavným trénerom. Zväz slovenského lyžovania (ZSL) Vlhovú zaradil do nominácie na nadchádzajúce ZOH, na ktorých má Slovensko štyri miestenky pre alpské disciplíny.
Ženská tímová kombinácia je na programe v utorok 10. februára. Od 10.00 h sa uskutoční zjazdárska časť, o 14.00 h slalomová. Slalom žien je v stredu 18. februára (10.00/13.30 h). „Je to super vec. Keď Peťa povie, že je stopercentne fit a ide pretekať, tak si myslím, že je pripravená, lebo inak by to nepovedala. Tým, že pôjde kombináciu, je to mega. Keď sa podarí našej zjazdárke byť v top 30, tak Peťa bude môcť ísť medzi najlepšími slalomárkami. Keď pôjde na dobrej trati, je všetko možné. Môže si dobre vyskúšať kopec, na ktorom bude olympijský slalom. Čo sa týka slalomu, asi nebude nasadená v top skupine, ale myslím si, že všetko je možné. Ona už dokázala všetko, nemusí nikomu nič dokazovať. Môže si to naplno užiť, dať do toho všetko. Tak verím, že prekvapí,“ okomentoval návrat Vlhovej dlhoročný slovenský reprezentant v alpskom lyžovaní Adam Žampa.
Podľa neho môže návrat Vlhovej do súťažného diania ovplyvniť aj mentálne nastavenie Američanky Mikaely Shiffrinovej, ktorá pred zranením zvádzala so Slovenkou vyrovnané súboje: „Mikaela je jednoznačná jednotka v slalome, ale keď uvidí Peťu späť, tak tiež bude mať iné pocity. Prvé kolo bude pre Peťu ťažšie, lebo bude mať vyššie štartové číslo, ale v druhom kole môže urobiť atak, ktorým môže prekvapiť. V kombinačnom slalome si vyskúša, ako na tom reálne je, porovná si časy, v klasickom slalome už potom bude môcť viac riskovať. Vrátiť sa po dvojročnej prestávke je náročné, ale keď oznámila, že je pripravená, tak vie, ako na tom je. Pri troche šťastia môže byť z toho medaila, prečo nie.“
