Za konflikt na Ukrajine môže Západ a ide tu o globálnu nadvládu, tvrdí Putin

Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok pokúšal predstaviť konflikt na Ukrajine ako súčasť toho, čo označil za snahu Západu zabezpečiť si globálnu nadvládu.

V dlhom prejave na konferencii medzinárodných politických expertov Putin obvinil USA a ich spojencov z úsilia o diktovanie svojich podmienok iným krajinám. Ruský líder povedal, že jeho krajina nie je nepriateľom Západu, ale bude naďalej odporovať diktátu západných neoliberálnych elít.

To isté tvrdenie

Všetko podľa plánov

27.10.2022 (Webnoviny.sk) -„Ich cieľom je dosiahnuť väčšiu zraniteľnosť Ruska a jeho zmenu na nástroj plnenia ich geopolitických úloh, nepodarilo sa im to a nikdy sa im to nepodarí," vyhlásil Putin.Ruský prezident pritom zopakoval svoje dlhodobé tvrdenie, že Rusi a Ukrajinci sú súčasť jedného národa a opäť označil Ukrajinu za „umelý štát", ktorý dostal historické ruské územia od komunistických vládcov počas sovietskych čias.V súvislosti s ukrajinským konfliktom Putin povedal, že „vždy" myslí na obete, ktoré Rusko v konflikte má. Vyhlásil však, že odmietanie NATO vylúčiť perspektívu členstva Ukrajiny v bloku a odmietanie Kyjiva prikloniť sa k mierovej dohode v separatistickom konflikte na východe Ukrajiny nedalo Moskve na výber.Putin odmietol, že podcenil schopnosť Ukrajiny brániť sa, a vyhlásil, že jeho „špeciálna vojenská operácia" prebieha podľa plánu. Putin pripustil ťažkosti, ktoré pre Rusko predstavujú západné sankcie, ale povedal, že Rusko ukázalo odolnosť voči tlaku zo zahraničia a stalo sa jednotnejšie.Putin poprel, že by mal úmysel použiť na Ukrajine jadrové zbrane . Povedal, že pre Rusko by úder proti Ukrajine jadrovými zbraňami nemal význam. „Podľa nás to nie je potrebné. Nemá to význam, ani politicky ani vojensky," uviedol.