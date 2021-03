Za ľudí naďalej odmieta očkovanie neregistrovanou vakcínou, vítanie Sputnika V bolo absurdné

Zodpovednosť nesie minister

1.3.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Za ľudí trvá na svojom postoji a je proti tomu, aby sa na Slovensku očkovalo neregistrovanými vakcínami z ktorejkoľvek krajiny, či z USA, Ruska, Nemecka,lebo Číny, ktoré neprešli riadnou kontrolou.Ako uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová , nákup vakcín je v kompetencii ministra zdravotníctva a nesie za to plnú zodpovednosť, rovnako aj za prípadné následky.„Je absurdné, akým spôsobom Igor Matovič (OĽaNO) vakcínu na Slovensku vítal, neurobil to pri žiadnej inej vakcíne, a nevieme, či sa rovnako aktívne snaží nakúpiť aj iné schválené vakcíny. Je to obrovské sklamanie,“ napísala Remišová. Doplnila, že očkovať občanov neregistrovanou vakcínou, pri ktorej Európska lieková agentúra nepreverila riadnym spôsobom bezpečnosť a účinnosť, nie je správne.„Takýto prístup môže poškodiť a zneprehľadniť systém očkovania v Slovenskej republike. Aj nám záleží na zdraví občanov a na zaočkovaní ľudí, ale vakcínami, pri ktorých bola preverená ich bezpečnosť a účinnosť,“ dodala Remišová s tým, že ju mrzí odchod poslanca Tomáša Valáška (Za ľudí) z postu predsedu európskeho výboru parlamentu v reakcii na nákup vakcíny Sputnik V.