Zariaďovanie si svojho vysnívaného domova

Ak máte svoj štýl a záleží vám na tom, aký nábytok a doplnky budete mať v byte alebo v dome, tak sa pripravte na niekoľko hodín rozhodovania a kompromisov. Mnoho rozhodnutí bude pravdepodobne aj na základe vašej finančnej situácie, a preto sa nezabudnite pozerať po rôznych kvalitných internetových obchodoch, kde je výber väčší.

Praktický, moderný, retro alebo všetko dokopy

Nábytok je neoddeliteľnou súčasťou domova, ktorý plní estetickú, ale aj tú praktickú funkciu. Najčastejším nábytkom asi v každom byte či dome sú komody, ktoré spĺňajú pravdepodobne všetky funkcie, aké poznáme. Sú totiž naozaj praktické. Vieme do nich uložiť oblečenie, bielizeň, papiere alebo iné veci. Svojím výzorom spĺňajú v každej jednotlivej izbe aj estetickú funkciu, pretože sa kupujú tak, aby sa daná komoda hodila k zvyšku nábytku, farbe stien a podobne. Aby toho nebolo málo, na komodu môžeme poukladať rôzne ďalšie predmety, ktoré potrebujeme mať na očiach a používať ich. Môžu to byť kvety, knihy, dekorácie alebo rovno televízor, ktorý by sme nemali kde inde položiť.

Vyberať je naozaj z čoho a cenovo sú už naozaj dostupné. Ak potrebujete vysoký typ komody, kde je viac zásuviek, tak si kúpte takú. Ak vám stačí malá s poličkami a dvierkami, tak môžete siahnuť zase po takej. Výber vám neobmedzí ani možnosť kúpy komody s nožičkami či bez nich, alebo s veľkým úložným priestorom, rôznou farbou či využitím. Nie je potrebné sa pozerať len po najmodernejších kusoch nábytku. Domov si predsa môžete zariadiť podľa vás, pokojne aj v staršom štýle.

Zdroj obrázka: diskostocker / Shutterstock.com

Možno nechcete na komodu dávať svoj veľký televízor a riskovať, že ju pri častom a pravidelnom otváraní poškodíte. Pre svoj televízor môžete mať predsa len niečo lepšie. Dnes už je obrovský výber aj medzi TV stolíkmi. Taký dizajnový kúsok vám perfektne doplní obývaciu miestnosť. Znova je potrebné pozerať na to, aký štýl izby máte. Vzhľadom k návratu niektorých období do dizajnu si môžete pokojne zaobstarať aj retro TV stolík, ktorý dodá obývačke či inej miestnosti ten správny nádych minulého storočia.

Vybrať si môžete medzi veľkými a malými stolíkmi, tými na nožičkách alebo v kombinácii s nástennými policami, čím získate taktiež ďalší extra úložný priestor, ktorý vám bude slúžiť buď pre vaše osobné a cenné veci, alebo na rôzne konzoly, či iné zariadenia, ktoré budete chcieť mať k televízii pripojené. Tieto stolíky samozrejme nemusíte používať len pod televízor, ale pod čokoľvek, čo vo svojej izbe chcete mať, ako napríklad starý gramofón alebo rádio.

Zdroj obrázka: Customdesigner / Shutterstock.com

Netreba zabudnúť ani na doplnky

Pod doplnkami si môžeme predstaviť naozaj všeličo. Od kvetov, váz alebo hodín na stene. Ak radi cestujete alebo máte v obľube mapy či geografiu, môžete si zadovážiť stredne veľkú nástennú mapu aj domov. Nemusí ísť len o klasický lepiaci plagát, ale aj o elegantné kovové či drevené znázornenie kontinentov, ktoré sa vám bude vynímať nad gaučom v obývačke alebo na stene vo vašej spálni, či pracovni. Materiál, farba a veľkosť je len na vás a záleží taktiež na tom, kde ju chcete mať umiestnenú, prípadne k akému štýlu sa chcete v danej miestnosti prikloniť. Ak by ste zvolili drevený štýl mapy, môžete premýšľať dokonca nad určitým vylepšením, ktorým je zapichovanie špendlíkov do krajín, ktoré ste už navštívili. V prípade rôznych kovových to zase môžu byť magnetky, ale k vášmu retro štýlu izby si môžete zakúpiť aj historicky vyzerajúcu mapu, ktorá by mohla slúžiť aj na spoznávanie historických bodov. Ide o skvelý bonus za výbornú cenu, ktorý u vás nájde svoje miesto.