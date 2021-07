Za ľudí nevidí dôvod na odvolanie Mikulca, podľa Remišovej potrebuje polícia na svoju prácu pokoj

aktualizované 25. júla 13:12



O vine či nevine rozhodujú súdy

Nič nového nevyplávalo na povrch

Údajné podozrenie z korupcie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.7.2021 (Webnoviny.sk) -Polícia potrebuje na svoju prácu pokoj a nie zaťahovanie do spravodajských či politických bojov. Uviedla to ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a predsedníčka vládnej strany Za ľudí Veronika Remišová v reakcii na odvolávanie v ministra vnútra SR Romana Mikulca (OĽaNO).Podľa nej môže šéf vnútra rátať s ich podporou. Dodala, že sa nechcú vrátiť do časov, keď minister vnútra zametal pod koberec všetky kauzy vplyvných ľudí a keď policajný prezident pomáhal zločincom získavať informácie z policajných databáz.Ako vysvetlila, vo voľbách ľuďom sľúbili, že polícia bude mať voľné ruky a v súlade so zákonom bude môcť vyšetrovať všetky podozrenia z trestných činov.„O vine a nevine nerozhoduje polícia, ale nezávislé súdy na základe celého balíka dôkazov. Preto je v tomto štádiu zbytočné rozoberať výpovede jednotlivých zločincov a kvôli tomu neustále odvolávať ministra vnútra,“ konštatovala Remišová.Bývalý podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) momentálne nevidí dôvod na odvolávanie ministra vnútra SR. Poukázal na to, že rovnaká schôdza bola pred pár týždňami a odvolaný nebol. Nič nové podľa neho nevyplývalo na povrch. Povedal to v nedeľu médiám. Zdôraznil, že Mikulec má jeho podporu. Mimoriadna schôdza , na ktorej mal Mikulec čeliť odvolávaniu, sa v nedeľu nezačala ani na druhý pokus. Plénum totiž opäť nebolo uznášaniaschopné, prezentovalo sa iba 66 členov zákonodarného zboru. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) určil ako ďalší rokovací deň schôdze pondelok 26. júla o 9:00. Schôdzu inicioval opozičný Smer-SD.V odôvodnení návrhu opoziční poslanci uvádzajú, že medializované udalosti potvrdzujú, že minister vnútra je podozrivý z korupcie. Rovnako hovoria o tom, že Mikulec pri výkone svojej funkcie zneužíva právomoci a nezvláda riadenie rezortu.„Organizačné súčasti ministerstva vnútra zodpovedné za ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku a bezpečnosti sú podozrivé z postupov nemajúcich obdobu v demokratickej spoločnosti a nebezpečnejších o to viac, že sú súčasťou politického boja,“ dodali. Opätovne spomínajú aj takzvaných univerzálnych svedkov.