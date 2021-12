Za neskoré priznanie príjmu z predaja nehnuteľnosti pokutu nedostane, ale splniť musíte jednu podmienku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2021 (Webnoviny.sk) - Daňovníci, ktorí oneskorene až po výzve finančnej správy dodatočne priznali príjem z predaja nehnuteľností a k nemu príslušnú daň, nebudú potrestaní sankčným úrokom a uložením pokuty. Podmienkou však je, aby si tieto povinnosti splnili v období od 1. januára 2021 do 28. februára 2022.Vzťahuje sa to len na tie subjekty, ktoré sú fyzickými osobami, ktoré zároveň nie sú podnikateľmi. Ide o prípady prevodu vlastníctva nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobia rokov 2016 až 2020. Vyplýva to z nariadenia o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty na dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, ktoré v stredu schválila vláda.Nariadenie vlády zdôvodnil rezort financií pretrvávajúcou pandemickou situáciou a zmiernením ekonomických dopadov pre tie daňové subjekty, ktorým sa majú uložiť sankcie za nepodanie daňového priznania k dani z príjmov týkajúcich sa prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a za nezaplatenie predmetnej dane včas.„Ak by bol daňovému subjektu povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, úrok, ktorý by sa mu mal vyrubiť do dňa ich povolenia, sa tiež neuloží," uviedlo ministerstvo financií.