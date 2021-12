Polícia vyvracia hoax o tom, že len krv nezaočkovaných zachráni pri transfúzii život

uvádza polícia.

1.12.2021 - Polícia upozorňuje na profil Zuzana Foltánová na sociálnej sieti, ktorý hovorí o tom, že krv nezaočkovaných môže pri transfúzii zachrániť život. Informuje o tom vo svojom profile Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti.Polícia konštatuje, že toto tvrdenie nemá žiadnu oporu v logike, vede a v tom, čo sa v skutočnosti deje. Zdôrazňuje, že krv chodia darovať očkovaní, aj nezaočkovaní, dokonca bez povinnosti testovania. „Kvalita krvi, a to, či je pre potenciálneho príjemcu bezpečná, sa určuje na základe vyplneného dotazníka darcu a od samotného vyšetrenia darovanej krvi. Krv očkovaných nie je v žiadnom prípade nakazená či zlá,“Dodáva, že krv očkovaných sa poskytuje príjemcom bez ohľadu na to, či sú očkovaní, alebo nezaočkovaní. Policajti dodávajú, že krv očkovaných sa dnes dostáva do tiel neočkovaných osôb, ktoré krv potrebujú. Preto je priložený hoax bezpredmetným, keďže nezaočkované osoby nikdy nezistia, že dostali krv od očkovaných.