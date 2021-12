Minister Naď necíti potrebu zaviesť povinné očkovanie vojakov proti COVID-19, tretina je už zaočkovaná

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2021 - Zaočkovanosť vojakov na Slovensku sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 64 percent. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).„V posledných týždňoch vidím zásadný nárast očkovanosti vojakov, preto necítim potrebu zaviesť ich povinné očkovanie, keďže sa očkujú aj samostatne," vysvetlil Naď.Ak by však prišiel takýto návrh na rokovanie vlády, minister by zaň zahlasoval.