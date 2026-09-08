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08. septembra 2026
Za ochranu podvodných call centier údajne inkasovali tisíce dolárov. Schéma mohla vynášať až 3,5 milióna mesačne
Tagy: Korupcia podvodné call centrá
Nové informácie nadväzujú na operáciu Kartágo, v rámci ktorej Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAPO) vyšetrujú podozrenia z ochrany podvodných call ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Nové informácie nadväzujú na operáciu Kartágo, v rámci ktorej Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAPO) vyšetrujú podozrenia z ochrany podvodných call centier a legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
Predstavitelia ukrajinskej generálnej prokuratúry mohli podľa zdrojov portálu Ukrajinská pravda dostávať približne 7-tisíc dolárov mesačne od každého podvodného call centra, ktorému poskytovali ochranu. Ak by pod takouto ochranou fungovalo najmenej 100 centier, mesačné platby by dosahovali približne 700-tisíc dolárov. Na vrchole činnosti v roku 2026 mohlo ísť podľa zdrojov až o 500 centier, čo by znamenalo potenciálne 3,5 milióna dolárov mesačne.
„Podľa zdrojov Ukrajinskej pravdy v orgánoch činných v trestnom konaní mohlo byť predstaviteľom generálnej prokuratúry každý mesiac odovzdávaných približne 7 000 dolárov z každého call centra. Ak pod takouto 'ochranou' fungovalo najmenej 100 call centier, predstavovalo by to 700-tisíc dolárov 'finančných príjmov' mesačne,“ uvádza portál.
Uvedené sumy sú odhadmi založenými na informáciách anonymných zdrojov a predpokladanom počte chránených centier. Nejde o súdom preukázanú výšku úplatkov ani o potvrdenie, že všetky tieto peniaze skutočne získali konkrétni predstavitelia prokuratúry.
Nové informácie nadväzujú na operáciu Kartágo, v rámci ktorej Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAPO) vyšetrujú podozrenia z ochrany podvodných call centier a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Vyšetrovatelia 5. septembra oznámili odhalenie zločineckej organizácie, ktorú podľa nich viedol vedúci jedného z oddelení generálnej prokuratúry.
Podľa zdrojov Ukrajinskej pravdy ide o Serhija Kropyvu, zástupcu vedúceho oddelenia medzinárodnej právnej spolupráce. Súd ho vzal do väzby s možnosťou prepustenia na kauciu 120 miliónov hrivien, približne 2,7 milióna dolárov. V kauze sú stíhaní aj ďalší podozriví vrátane Jelyzavety Ivachnenkovej, ktorej súd určil kauciu 20 miliónov hrivien.
Vyšetrovanie vyvolalo aj politické dôsledky. NABU začiatkom septembra vykonalo prehliadky v priestoroch používaných generálnym prokurátorom Ruslanom Kravčenkom. Ten účasť na údajnej schéme odmietol a ešte 7. septembra tvrdil, že neplánuje odstúpiť. O niekoľko hodín neskôr však oznámil, že podal žiadosť o odvolanie z funkcie.
„Je to politické rozhodnutie. A prijal som ho vedome. Nechcem, aby sa funkcia generálneho prokurátora používala ako nástroj politickej konfrontácie,“ uviedol Kravčenko. Zároveň zdôraznil, že jeho postoj k obvineniam zostáva nezmenený. Požiadal prezidenta Volodymyra Zelenského a parlament o prijatie svojej demisie. K dispozícii zatiaľ nie je potvrdenie, že bola formálne prijatá.
Zdroj: SITA.sk - Za ochranu podvodných call centier údajne inkasovali tisíce dolárov. Schéma mohla vynášať až 3,5 milióna mesačne © SITA Všetky práva vyhradené.
Predstavitelia ukrajinskej generálnej prokuratúry mohli podľa zdrojov portálu Ukrajinská pravda dostávať približne 7-tisíc dolárov mesačne od každého podvodného call centra, ktorému poskytovali ochranu. Ak by pod takouto ochranou fungovalo najmenej 100 centier, mesačné platby by dosahovali približne 700-tisíc dolárov. Na vrchole činnosti v roku 2026 mohlo ísť podľa zdrojov až o 500 centier, čo by znamenalo potenciálne 3,5 milióna dolárov mesačne.
„Podľa zdrojov Ukrajinskej pravdy v orgánoch činných v trestnom konaní mohlo byť predstaviteľom generálnej prokuratúry každý mesiac odovzdávaných približne 7 000 dolárov z každého call centra. Ak pod takouto 'ochranou' fungovalo najmenej 100 call centier, predstavovalo by to 700-tisíc dolárov 'finančných príjmov' mesačne,“ uvádza portál.
Uvedené sumy sú odhadmi založenými na informáciách anonymných zdrojov a predpokladanom počte chránených centier. Nejde o súdom preukázanú výšku úplatkov ani o potvrdenie, že všetky tieto peniaze skutočne získali konkrétni predstavitelia prokuratúry.
Nové informácie nadväzujú na operáciu Kartágo, v rámci ktorej Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAPO) vyšetrujú podozrenia z ochrany podvodných call centier a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Vyšetrovatelia 5. septembra oznámili odhalenie zločineckej organizácie, ktorú podľa nich viedol vedúci jedného z oddelení generálnej prokuratúry.
Podľa zdrojov Ukrajinskej pravdy ide o Serhija Kropyvu, zástupcu vedúceho oddelenia medzinárodnej právnej spolupráce. Súd ho vzal do väzby s možnosťou prepustenia na kauciu 120 miliónov hrivien, približne 2,7 milióna dolárov. V kauze sú stíhaní aj ďalší podozriví vrátane Jelyzavety Ivachnenkovej, ktorej súd určil kauciu 20 miliónov hrivien.
Vyšetrovanie vyvolalo aj politické dôsledky. NABU začiatkom septembra vykonalo prehliadky v priestoroch používaných generálnym prokurátorom Ruslanom Kravčenkom. Ten účasť na údajnej schéme odmietol a ešte 7. septembra tvrdil, že neplánuje odstúpiť. O niekoľko hodín neskôr však oznámil, že podal žiadosť o odvolanie z funkcie.
„Je to politické rozhodnutie. A prijal som ho vedome. Nechcem, aby sa funkcia generálneho prokurátora používala ako nástroj politickej konfrontácie,“ uviedol Kravčenko. Zároveň zdôraznil, že jeho postoj k obvineniam zostáva nezmenený. Požiadal prezidenta Volodymyra Zelenského a parlament o prijatie svojej demisie. K dispozícii zatiaľ nie je potvrdenie, že bola formálne prijatá.
Zdroj: SITA.sk - Za ochranu podvodných call centier údajne inkasovali tisíce dolárov. Schéma mohla vynášať až 3,5 milióna mesačne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Korupcia podvodné call centrá
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