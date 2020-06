Trump nazval ochorenie COVID-19 „kung flu“ a žiada spomalenie testovania na koronavírus

Viac testov aj prípadov

Väčšina ľudí nemala rúška

Nepríčetná ľavicová banda

21.6.2020 - Americký prezident Donald Trump požiadal svoju administratívu, aby spomalila testovanie na koronavírus, pretože rozsiahle testovanie odhalí príliš veľa prípadov COVID-19. Vyhlásil to v sobotu na predvolebnom zhromaždení v Tulse v štáte Oklahoma.Šéf Bieleho domu svojim podporovateľom povedal, že Spojené štáty otestovali 25 miliónov ľudí, viac ako ktorákoľvek iná krajina. Zlé však podľa neho je, že rozsiahle testovanie vedie k zaznamenávaniu ďalších prípadov vírusu."Keď testujete v tomto rozsahu, nájdete viac ľudí, viac prípadov. Tak som mojim ľuďom povedal: ‘Prosím, spomaľte testovanie’. Oni testujú a testujú," vyjadril sa prezident.Kampaň Trumpovho demokratického oponenta Joea Bidena na prezidentovo vyjadrenie reagovala s tým, že uprednostňuje politiku pred bezpečnosťou a zdravím Američanov.Koronavírus si v Spojených štátoch podľa štatistík Johns Hopkins University vyžiadal už takmer 120-tisíc úmrtí a celosvetovo takmer pol milióna, pričom sa predpokladá, že skutočné čísla sú ešte vyššie.Trumpov míting v Tulse bol jeho prvý za 110 dní a prezident sa ho rozhodol usporiadať aj napriek obavám miestnych zdravotníckych predstaviteľov, že by mohol viesť k ďalšiemu šíreniu vírusu v meste.Hoci účasť na zhromaždení nebola taká veľká, ako očakávala Trumpova kampaň, väčšina z účastníkov nemala na tvárach rúška.Pred začiatkom mítingu dokonca kampaň oznámila, že šesť pracovníkov, ktorí ho pomáhali organizovať, malo pozitívne testy na koronavírus.Prezident sa okrem ochorenia COVID-19, ktoré nazval rasistickým výrazom Kung flu (flu v preklade znamená chrípka, pozn. red), odkazujúc na to, že sa začalo najprv šíriť v Číne, počas mítingu obul aj do médií či demokratov.Ostro reagoval aj na výzvy na rušenie sôch a premenovanie vojenských základní pomenovaných po konfederačných generáloch, ktoré vyplynuli z protestov proti rasovej nespravodlivosti."Nepríčetná ľavicová banda sa snaží zvandalizovať našu históriu, znesvätiť naše pamiatky, naše krásne pamiatky. Chcú zdemolovať naše dedičstvo, aby mohli na jeho miesto uvaliť ich nový represívny režim," vyhlásil Trump na margo protestov a výzev na zmenu.Trumpovo predvolebné zhromaždenie sprevádzali protesty jeho oponentov.