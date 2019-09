Po útokoch v Saudskej Arábii Kremeľ varuje pred unáhlenými krokmi

Na satelitnej snímke vydanej 14. septembra 2019 čierny dym stúpa po útoku na zariadenie spoločnosti Aramco - na závod na spracovanie ropy v Búkjaku v Saudskej Arábii. Saudská Arábia dočasne pozastavila výrobu v dvoch ropných zariadeniach, na ktoré v sobotu 14. septembra 2019 zaútočili jemenskí povstalci. Saudskoarabský minister energetiky Abdal Azíz bin Salmán vo svojom vyhlásení uviedol, že útoky na zariadenia spoločnosti Aramco - na závod na spracovanie ropy v Búkjaku a ropné pole Churajs na východe Saudskej Arábie - majú za následok pokles produkcie o 5,7 milióna barelov ropy denne, čo je zhruba polovica dennej ťažby Saudskej Arábie a päť percent globálnych dodávok ropy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 16. septembra (TASR) - Moskva je presvedčená, že po útoku dronmi na ropné zariadenia v Saudskej Arábii by sa všetky krajiny mali vyvarovať unáhleného konania, ktoré by situáciu v regióne ešte viac destabilizovalo. Uviedol to v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.povedal Peskov, ktorý tak podľa agentúry TASS reagoval na vyhlásenie ministra zahraničných vecí USA Mika Pompea o účasti Iránu v útokoch na ropné zariadenia v Saudskej Arábii.Hovorca Kremľa zdôraznil, žeDodal, žeVyjadril tiež nádej, že Saudská Arábia v krátke budúcnosti dokáže odstrániť škody, ktoré pri útokoch dronov utrpeli jej ropné zariadenia.Udalosť zo soboty označil zaa vyslovil obavy, žePeskov zároveň odmietol odpovedať na otázku, či Rusko môže po udalostiach v Saudskej Arábii zvýšiť produkciu ropy.Uviedol tiež, že Saudská Arábia nepožiadala Moskvu o pomoc v súvislosti s útokmi.Peskov súčasne nevylúčil, že ruský prezident Vladimir Putin by mohol na nadchádzajúcich rokovaniach v Ankare diskutovať o tejto situácii s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním a tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.Kremeľský hovorca súčasne potvrdil, že Putin má v októbri v pláne navštíviť Saudskú Arábiu. Hovorca vyjadril nádej, že útok na zariadenia spoločnosti Saudi Aramco neovplyvní prípravy tejto Putinovej návštevy.K útoku na ropné zariadenia v Saudskej Arábii zo 14. septembra sa prihlásili jemenskí šiitskí povstalci, tzv. húsíovia, údajne podporovaní Iránom. Podľa húsíov bolo pri ňom použitých desať dronov. Terčom jedného útoku bol spracovateľský závod štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Saudi Aramco v meste Bikajk. Drony zaútočili aj na ropné pole Churajs. Útoky vážne narušili produkciu ropy v týchto zariadeniach.Po tom, ako americký prezident Trump v nedeľu vyhlásil, že USA vedia, kto je páchateľom sobotňajšieho útoku, a sú pripravené na odvetu, zaznamenali v pondelok ceny ropy najväčší skok od vojny v Perzskom zálive, dodala AFP.