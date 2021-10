Zvyšovanie cien Slováci pocítia, no väčšinu to neohrozí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.10.2021 (Webnoviny.sk) - Zvyšovanie cien neohrozí rodinný rozpočet väčšiny Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na Hrane televízie JOJ. Ak by sa v najbližších mesiacoch zvyšovali ceny za potraviny, služby, tovary a energie, tak 46 percent respondentov by to pocítilo, ale neohrozilo by to ich rodinný rozpočet. Zdražovanie vôbec nepocíti 6,4 percenta opýtaných.Na druhej strane, 33,5 percenta Slovákov bude musieť výrazne obmedziť iné výdavky. Do stavu núdze sa podľa odpovedí v prieskume dostane 12 percent respondentov. Nevedeli sa vyjadriť zhruba dve percentá ľudí.Agentúra AKO uskutočnila telefonický prieskum na vzorke tisíc ľudí nad 18 rokov na celom Slovensku v termíne od 4. októbra do 7. októbra.