Záchranárom sa podarilo dostať späť do mora takmer 90 veľrýb. Zvažujú, čo s mŕtvymi telami (video)

Mŕtve telá odvezú ďalej do mora

Jedno z najväčších uviaznutí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.9.2020 - Záchranárom v Austrálii sa podarilo dostať naspäť do mora 88 grínd, ktoré začiatkom týždňa uviazli v plytkých vodách na západnom pobreží Tasmánie, a ďalších 20 sa pokúšajú zachrániť. Tímy sa zároveň pripravujú na odstránenie 380 uhynutých jedincov, uviedli tamojší predstavitelia.Od pondelka do stredy uviazlo v Tasmánii takmer 500 týchto spomínaných morských cicavcov príbuzných delfínom. Záchranári podľa biologičky Kris Carlyon z Marine Conservation Program pracujú 12 hodín denne, sú už unavení a tiež emočne vyčerpaní.Stovky uhynutých živočíchov začnú z pobrežia Tasmánie odstraňovať v piatok. Úsilie bude podľa Carlyon trvať pravdepodobne niekoľko dní. Tímy zvažujú niekoľko metód, okrem iného ich odtiahnutie alebo naloženie na lode a odvezenie ich ďalej do mora, odkiaľ nehrozí ich vyplavenie na pobreží a navigačné riziko.Zatiaľ stále nie je známe, čo grindy priviedlo do plytkých vôd na pobreží. Vedci však majú niekoľko teórií, ktoré zahŕňajú napríklad to, či skupina sledovala choré jedince alebo urobila navigačnú chybu.Tohtotýždňové uviaznutie grínd je jedno z najväčších na svete a prekonalo smutný národný rekord, keď v roku 1996 v Západnej Austrálii skončilo na pobreží 320 jedincov. Viac ako 80 percent takýchto prípadov v Austrálii je z Tasmánie.V minulosti najviac grínd uviazlo v Tasmánii v roku 1935, a to 294 jedincov. Posledné tasmánske masové uviaznutie sa odohralo v roku 2009 so zhruba 200 grindami.