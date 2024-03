NHL: Slafkovský strelil 15. gól a natiahol bodovú šnúru, Montreal prehral (video)

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil v noci na piatok svoj 15. gól v prebiehajúcej sezóne NHL, jeho Montreal však prehral na ľade Vancouveru 1:4. Devätnásťročný útočník bodoval v šiestom zápase za sebou. Z víťazstiev sa tešili obrancovia Šimon Nemec z New Jersey a Erik Černák v drese Tampy Bay, Seattle s Tomášom Tatarom prehral na ľade obhajcu titulu Vegas 1:3.



Slafkovský v závere druhej tretiny tečoval pred bránkou strelu Colea Caufielda a prekonal Caseyho DeSmitha. Znížil na priebežných 1:3 a vykresal tak iskierku nádeje na zvrat. V tretej časti však Canucks poistili svoj triumf presným zásahom Nilsa Amana. Slovenský krídelník odohral 18:58 min., jeho jediná strela na bránku bola gólová. Natiahol tak svoju bodovú šnúru, v uplynulých šiestich stretnutiach nazbieral dva góly a päť asistencií. Po 69 súbojoch sezóny má na konte 38 bodov (15+23). "Ak skórujeme v presilovkách, je to iný zápas. Dnes to nevyšlo, ale stále mám pocit, že naše početné výhody sú celkom dobré. Pracujeme na nich a nabudúce nám to pôjde lepšie," uviedol Slafkovský podľa nhl.com.





Canadiens pred gólom Slováka nevyužili štyri presilové hry. Slafkovský sa v počte bodov tínedžerov v jednom ročníku dostal na druhé miesto v historickom poradí Montrealu. Viac bodov v klubovej histórii nazbieral v tínedžerskom veku v jednej sezóne len Mario Tremblay (39, 1974/75). Slovenský útočník má veľkú šancu rekord prekonať, Canadiens odohrajú do konca základnej časti ešte 13 stretnutí. Montreal prehral štvrtý zápas v rade, z uplynulých siedmich duelov vyhral len jeden. Nikita Zadorov sa na triumfe Vancouveru podieľal dvomi gólmi, Iľja Michejev zaznamenal dve asistencie. Brankár DeSmith prispel k víťazstvu 16 úspešnými zákrokmi: "Možeme na tom stavať. Po niekoľkých prehrách doma bolo dobré dôležité získať pár víťazstiev. Dostávame sa do režimu play off a myslím si, že si budeme musieť zvyknúť na zápasy s nízkym počtom gólov."



New Jersey zdolalo Winnipeg 4:1, Šimon Nemec bol najviac vyťažovaný korčuliar svojho tímu s minutážou 22:10. Pripísal si plusový bod, strelu na bránku, jeden blok a menší trest za nedovolené bránenie. Devils pokazili Tylerovi Toffolimu návrat do Newarku a jeho jubilejný 800. zápas v profiligovej kariére. Jack Hughes sa pod triumf podpísal dvomi gólmi, Luke Hughes nazbieral tri asistencie, gól a dve asistencie zaznamenali zhodne Nico Hischier a Timo Meier. "Bol to určite jeden z našich lepších zápasov, hrali sme naozaj dobre," povedal J. Hughes. "Špeciálne tímy nám vyhrali duel. Myslím si, že v presilovkách sme mali veľa času v útočnom pásme a boli kvalitné," konštatoval Hischier. Hráči New Jersey využili tri zo štyroch početných výhod. Luke Hughes sa stal tretím nováčikom v histórii klubu s tromi asistenciami v presilovkách v jednom zápase (Will Butcher, 7. októbra 2017 a Bruce Driver, 14. decembra 1984). "Myslím si, že hráme s veľkým sebavedomím. Zásluhu má na tom tréner Travis Green, musíme len pokračovať a pokúsiť sa získať čo najviac bodov," uviedol L. Hughes.



Tampa s Erikom Černákom uspela na ľade San Jose 4:1, slovenský obranca si počas 18:47 minút pripísal plusový bod a jeden hit. Nikita Kučerov prispel k výhre štyrmi asistenciami, Brayden Point mal dva góly a asistenciu. Kučerov sa stal druhým aktívnym hráčom, ktorý zaznamenal niekoľko 120-bodových sezón (128 v ročníku 2018/19), pridal sa ku Connorovi McDavidovi. Ruský útočník dosiahol štvrtý zápas so štyrmi asistenciami v sezóne a vytvoril rekord Lightning v počte asistencií v jednom ročníku. Zároveň zaznamenal svoj 19. zápas s minimálne troma bodmi v sezóne, čím prekonal svoj predchádzajúci klubový rekord (18 v sezóne 2018/19). "Pracovali sme na tom, aby sme sa dostali do pozície a dotiahli duel do víťazného konca," zdôraznil tréner Jon Cooper. Tampa uspela v piatom stretnutí v rade a zvýšila svoje šance na postup do play off. Kučerov má na konte 122 bodov (41+81) a je na čele produktivity súťaže. Nathanovi MacKinnonovi z Colorada sa vzdialil na rozdiel piatich bodov.



Seattle s Tomášom Tatarom podľahol domácemu Vegas 1:3. Slovenský krídelník nastúpil vo štvrtom útoku hostí, počas 9:51 min. na ľade vyslal jednu strelu na bránku. Kraken prehral šiesty duel v rade a skomplikoval si svoje šance na postup do vyraďovacej časti. Golden Knights viedli od polovice prvej tretiny zásluhou Jacka Eichela. V 54. minúte vyrovnal Jaden Schwartz, ale Keegan Kolesar rozhodol 80 sekúnd pred koncom tretej časti o triumfe domácich. Výsledok ešte potvrdil Chandler Stephenson strelou do prázdnej bránky. Tatar nebodoval vo štvrtom stretnutí v rade, v tejto sezóne odohral za Colorado a Seattle celkovo 64 duelov s bilanciou 8 gólov a 14 asistencií.



Hráči New Yorku Rangers uspeli v Bostone 5:2, hetrikom sa v drese "jazdcov" zaskvel Artemij Panarin. Ruský útočník sa blysol troma gólmi v treťom stretnutí v sezóne a siedmykrát v profiligovej kariére. Zároveň prekonal hranicu 40 presných zásahov v ročníku (má ich 41). Rangers si udržali dvojbodový náskok pred Carolinou Hurricanes na čele Metropolitnej divízie. "V hokeji je ťažké sústrediť sa na to, či chcete byť tretí alebo prvý. Každý zápas hráte, aby ste zvíťazili a mali skvelý pocit," povedal Panarin. Brankár Jonathan Quick zaznamenal 24 zákrokov. Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára dosiahol 391. víťazstvo v profilige a vyrovnal rekord Ryana Millera spomedzi brankárov narodených v USA. "Znamená to, že som v priebehu rokov hral s mnohými dobrými hráčmi. Na to, aby ste vyhrali jeden zápas, treba veľa. Mal som to šťastie hrať s mnohými skvelými hráčmi a som im vďačný za prácu, ktorú vynaložili, aby som to mohol dosiahnuť," uviedol Quick.



Nashville uspel na ľade Floridy 3:0 a bodoval v 16. zápase v rade, čím vytvoril nový klubový rekord. Filip Forsberg zaznamenal dva góly a asistenciu, jeho krajan Gustav Nyquist mal bilanciu 1+1. Výraznou mierou sa na triumfe Predators podieľal brankár Kevin Lankinen, ktorý predviedol 33 zákrokov. Dosiahol prvé čisté konto od 25. marca 2021, keď ešte v drese Chicaga pomohol Blackhawks k víťazstvu 3:0 práve proti Nashvillu. "Celý tím vyvinul veľké úsilie. Myslím si, že to ukazuje, aký máme charakter a aký sme tím. Je veľmi zábavné byť toho súčasťou. Som na chlapcov naozaj hrdý," konštatoval 28-ročný fínsky brankár.



Rovnako neinkasoval ani Čech Lukáš Dostál a aj vďaka nemu vyhral Anaheim doma nad Chicagom 4:0. Bolo to jeho prvé čisté konto v kariére v NHL, keď zneškodnil všetkých 29 striel súpera. Ducks zvíťazili po siedmich stretnutiach. Alex Killorn strelil dva góly a Brett Leason mal bilanciu 1+1. Anaheim zaznamenal viac ako dva presné zásahy v stretnutí po deviatich zápasoch a prvýkrát si udržal nulu. "Bol to pre nás obrovský duel. Mali sme niekoľko pohovorov a chceli sme sa dostať z útlmu, takže to bola skvelá odpoveď," poznamenal Killorn.



Edmonton nedal šancu Buffalu, na víťazstve 8:3 sa Connor McDavid podieľal štyrmi asistenciami. Zach Hyman prispel k výhre dvomi presnými zásahmi, Mattias Ekholm k dvom gólom pridal asistenciu a Leon Draisaitl mal bilanciu 1+2. "Hľadáme spôsoby, ako získať víťazstvá. Stále by som však rád videl trochu väčšiu kontrolu nad zápasmi," uviedol McDavid. Kapitán Oilers je štvrtý hráč v histórii ligy, ktorý v sezóne zaznamenal aspoň päť zápasov so štyrmi asistenciami. Ďalší sú Wayne Gretzky (osemkrát, najviac: 12 v sezóne 1985/86), Mario Lemieux (dvakrát, najviac: sedem v 1995/96) a Paul Coffey (päť v 1988-89). Edmontonu patrí druhé miesto v Pacifickej divízii a po nevydarenom začiatku smeruje do play off.

NHL - sumáre:



Boston Bruins - New York Rangers 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)



Góly: 9. DeBrusk (Frederic, Brazeau), 44. Brazeau (Marchand, Boqvist) – 28. Panarin (Schneider, Lafreniere), 40. Panarin, 44. Fox (Gustafsson, Zibanejad), 58. Zibanejad (Kreider, Trocheck), 60. Panarin (Fox). Brankári: Swayman - Quick, strely na bránku: 26:31.







Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 3:2 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)



Góly: 24. Martinook (Nečas, Pesce), 31. Chatfield (Aho, Orlov), 62. Jarvis (Burns) – 25. Laughton (Farabee, Brink), 51. Konecny (Frost, Tippett). Brankári: Andersen - Ersson, strely na bránku: 33:32.







Detroit Red Wings - New York Islanders 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)



Góly: 32. Fischer (Rasmussen, Seider), 36. Copp (Fischer, Chiarot), 39. Larkin (DeBrincat), 46. Copp (Fischer, Rasmussen), 47. Kane (DeBrincat, Gostisbehere), 57. Larkin (Raymond) – 34. Reilly (MacLean, Cizikas), 50. Pageau (Pulock, Engvall), 52. Barzal (Pelech, Lee). Brankári: Reimer - Sorokin, strely na bránku: 24:36.







New Jersey Devils - Winnipeg Jets 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)



Góly: 29. J. Hughes (Hischier, L. Hughes), 46. Hischier (Meier, L. Hughes), 52. J. Hughes (Meier, L. Hughes), 60. Meier (Haula, Hischier) – 37. Ehlers (Scheifele, DeMelo). Brankári: Allen - Brossoit, strely na bránku: 41:19.







Ottawa Senators - St. Louis Blues 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)



Góly: 25. Kastelic (Joseph), 42. Kubalík (Pinto, Giroux) – 12. Saad (Kyrou, Kessel), 15. Parayko (Kyrou, Saad), 34. Neighbours, 46. Kyrou (Toropčenko, Bučnevič), 59. Neighbours. Brankári: Forsberg - Hofer, strely na bránku: 39:27.







Florida Panthers - Nashville Predators 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Góly: 18. Nyquist (Forsberg, O'Reilly), 28. Forsberg (Barrie, Josi), 55. Forsberg (Nyquist, O'Reilly). Brankári: Bobrovskij - Lankinen, strely na bránku: 33:37.







Edmonton Oilers - Buffalo Sabres 8:3 (1:2, 2:1, 5:0)



Góly: 19. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Bouchard), 25. Ekholm (McDavid, Bouchard), 40. Hyman (Ekholm, McDavid), 45. Nurse (Stecher), 46. Ekholm (Draisaitl, McDavid), 56. Hyman (McDavid, Draisaitl), 57. McLeod (Brown), 60. Brown (Carrick, Ceci) – 2. Peterka (Tuch, Thompson), 17. Olofsson (Byram, Rousek), 37. Peterka (Clifton). Brankári: Skinner - Luukkonen, strely na bránku: 39:29.







Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)



Góly: 24. Killorn (Lindström, Vaakanainen), 30. Leason (Meyers, Minťukov), 39. Killorn (Leason, Zellweger), 51. Vatrano (Fowler, Terry). Brankári: Dostál - Söderblom, strely na bránku: 25:29.







Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)



Góly: 16. Zadorov (Michejev, Lindholm), 20. Zadorov (Michejev, Lafferty), 39. Garland (Blueger), 52. Aman (Myers, Podkolzin) – 40. SLAFKOVSKÝ (Caufield). Brankári: DeSmith - Montembeault, strely na bránku: 25:17.







Vegas Golden Knights - Seattle Kraken 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)



Góly: 9. Eichel (Marchessault, McNabb), 59. Kolesar (Howden, Roy), 60. Stephenson (McNabb) – 54. Schwartz (Evans, Bjorkstrand). Brankári: Thompson - Grubauer, strely na bránku: 37:22.







San Jose Sharks - Tampa Bay Lightning 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)



Góly: 8. Eklund (MacDonald) – 5. Paul (Hedman, Kučerov), 41. Point (Kučerov, Stamkos), 47. Duclair (Kučerov, Point), 55. Point (Kučerov, Duclair). Brankári: Blackwood - Vasilevskij, strely na bránku: 22:21.







Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 18:58 1 0 1 0 1 0



Šimon Nemec (New Jersey) 22:10 0 0 0 +1 1 2



Tomáš Tatar (Seattle) 9:51 0 0 0 0 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 18:47 0 0 0 +1 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/