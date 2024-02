Začína sa hon na sériového vraha. Severské krimi Obeť

Piaty diel série, ktorá sa v Nórsku stáva fenoménom.

Alexander Blix pracoval pred dvomi rokmi na prípade zmiznutia Elisabeth Eieovej. Vyšetrovanie sa zastavilo, keď bola zavraždená jeho dcéra a jeho zatkli za jej pomstu. Dlho to vyzeralo tak, že nikto nikdy nevypátra, čo sa Elisabeth prihodilo...

Čo ak sa však náhle ozve niekto, kto to vie?

A čo znamená, že nielenže vie, čo sa stalo po jej zmiznutí, ale ovláda i detaily z Blixovho života?

Teraz je Blix opäť na slobode a ten, kto zabil Elisabeth, ho našiel a nechal mu odkaz o jej vražde. Polícia odmieta jeho pomoc a aj keby Blixa zbavili obvinení zo zločinu, jeho kariéra sa skončila. No vrah naďalej kontaktuje Blixa a ukazuje mu cestu k novým obetiam...

Medzitým Emmu Rammovú kontaktuje neznáme mladé dievča Carmen. Jej nevlastného otca zadržali, podozrievajú ho z vraždy kamarátky z detstva. Polícia však nemá telo. A ani iných potenciálnych páchateľov.

Kruh udalostí uzatvára nečakaný nález na detskej kresbičke z jedného miesta činu – prítomnosť sa dostáva do kontaktu s minulosťou. A tam, v bode, kde sa pretínajú, si obeť nachádza svoju vlastnú, jedinečnú formu terapie.

Jazero.

V podstate to je ideálne miesto na zbavenie sa tela, pomyslela si, mútne a veľké, ako už jazerá bývajú – ale vyžadovalo by si to zabalenie tela a závažie, aby kleslo do bahna na dne. Ak sa však človek vyznal na okolí, nebol by preňho problém sťažiť policajtom prácu, ale nevedela, kde presne potápači telo hľadali a ani ako dôkladne pri tom postupovali.

Také čosi si navyše vyžadovalo presné plánovanie. To by šlo predsa o premyslený čin. Úmyselnú vraždu, nie crime of passion.

Obeť je jedna z najlepších detektívok tejto dvojice. Spolupráca Blixa a Rammovej funguje a môžu sa spoľahnúť jeden na druhého. Napínavý dej a pátranie, plnokrvné postavy a skvelé dialógy.

Postavy sú autentické a hodnoverné – skvele funguje ich pracovný aj osobný život. Pozadie a motívy majú prepracovanú psychológiu a na konci všetko naozaj sedí.

Foto: Premedia, Bjornar Ovrebo