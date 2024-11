Amerika nám dala bezprecedentný a veľmi silný mandát, vyhlásil Donald Trump v prejave, v ktorom sa vyhlásil za prezidenta

Na pódiu vystúpil s najbližšou rodinou a novozvoleným viceprezidentom J.D. Vanceom. Pri ňom ocenil jeho „odvahu“ chodiť aj do „nepriateľského tábora“, za ktorý označil stanicu CNN.

„Iná cesta k víťazstvu nebola. My sme vyhrali aj súčet hlasov voličov, čo je ohromné,“ uviedol staronový prezident. „Raz sa ohliadnete a poviete si, že to bol významný moment v mojom živote, keď som volil týchto ľudí,“ povedal Trump publiku.

„Boli sme svedkami najväčšieho politického come back-u v histórii USA. Pod vedením prezidenta Trumpa nikdy neprestaneme bojovať za vaše sny a budúcnosť vašich detí,“ povedal Vance.

Trump označil USA za najlepšiu krajinu na svete. „Budeme musieť riešiť otázku hraníc, budeme musieť uzavrieť hranice. Chceme, aby ľudia prichádzali do našej krajiny, ale musia prichádzať legálne,“ uviedol.

V prejave sa poďakoval aj Elonovi Muskovi, ktorého označil za novú hviezdu.

„Bolo to ohromné sledovať všetky tie víťazstvá. Nikto to nečakal,“ povedal Trump k senátu a uviedol, že Amerika bude mať skvelých nových senátorov. „A tiež to vyzerá tak, že si ponecháme aj snemovňu reprezentantov.“

Povedal, že USA musia mať silnú armádu. Bez ďalších podrobností sľúbil ukončiť vojnové konflikty.

Splatíme dlhy, znížime dane. Budeme robiť veci, aké nikto iný nedokázal a nedokáže. Ani Čína nemá to, čo máme my, vyhlásil Donald Trump vo svojom prejave. „Uvidíte, všetko pôjde rýchlo. Všetko obrátime, zmeníme najrôznejšími spôsobmi tak, aby ste si pamätali, že práve dnes americký ľud znovu získal vládu nad svojou krajinou.“

„Chcem sa poďakovať pracovitým Američanom po celej krajine, ktorí sú srdcom a dušou nášho hnutia,“ vyhlásil. „Dnes ste prišli a boli to rekordné počty ľudí a bolo to skutočne výnimočné,“ dodal.

Mladí, starí, ženy, muži, ľudia z vidieka, z miest. Všetci nám pomáhali, upozornil Donald Trump s tým, že išlo o historickú kampaň. „To ešte nikto nevidel. (…) Afroameričania, hispánci, ázijskí, arabskí Američania, moslimovia. Bola to nádhera a historické zjednotenie amerických občanov najrôznejšieho pôvodu.“

„Máme najväčšiu a najširšiu koalíciu, nič také sme v americkej histórii nezažili,“ tvrdí.

.