Roland Garros 2022: Djokovič nestačil na Nadala, ten si ide po ďalší titul

Srbský tenista Novak Djokovič neobháji titul v mužskej dvojhre na grandslamovom Roland Garros. Ako nasadená jednotka prehral vo štvrťfinále s turnajovou päťkou Španielom Rafaelom Nadalom po vyše štvorhodinovom boji 2:6, 6:4, 2:6, 6:7 (4). Zápas sa skončil o 1.15 h ráno. Trinásťnásobný parížsky šampión odplatil Djokovičovi vlaňajšiu semifinálovú prehru a upravil vzájomnú bilanciu na 29:30. V semifinále ho v piatok čaká tretí nasadený Nemec Alexander Zverev.



Nadalovi vyšiel úvod zápasu s Djokovičom, keď hneď v úvodnom geme prelomil Srbovo podanie a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0. Vo štvrtej hre prehrával pri vlastnom servise 15:40, no následne získal štyri fiftíny v rade. V piatom geme Djokoviča opäť brejkol a zobral mu prvý set na tohtoročnom Roland Garros. Za stavu 5:2 premenil prvý setbal.



Nadal mal navrch v dlhších výmenách, jeho údery mali optimálnu dĺžku. Z forhendu neraz dokázal zatlačiť Djokoviča do roku dvorca a zakončiť na sieti úspešným volejom či stopbalom. Španiel uhral veľa priamych bodov z podania a navyše výborne returnoval.



V úvodnom geme druhého dejstva využil siedmy brejkbal a po ďalšom zisku súperovho servisu odskočil Djokovičovi na 3:0. Srb však potom pridal na agresivite, zvládol dva maratónske gemy a otočil na 4:3. Nadal síce vyrovnal na 4:4, no koncovka patrila Djokovičovi, ktorý za stavu 5:4 využil pri Nadalovom podaní druhý setbal-



Španiel sa však rýchlo zmobilizoval a v treťom sete si po dvoch brejkoch vybudoval rozhodujúci náskok 5:1. Nadal opäť získal úderovú istotu a na rozdiel od Djokoviča robil minimum nevynútených chýb V úvode štvrtého dejstva Nadal prišiel o podanie a za stavu 3:5 čelil pri servise Djokoviča dvom setbalom. Španiel ich však odvrátil a v ďalších minútach vyrovnal na 5:5. O osude setu rozhodol tajbrejk, v ktorom dominoval Nadal. Španiel si vypracoval vedenie 6:1 a za stavu 6:4 využil po víťaznom forhende v poradí štvrtý mečbal.

Na antukovom vrchole sezóny zdolal Djokoviča desiatykrát. "Ani neviem slovami opísať, čo teraz cítim. Som veľmi šťastný, že to takto dopadlo. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Je to jedno z najdôležitejších a najemotívnejších víťazstiev v mojej kariére. Bola to magická noc. Vedel som, že ak chcem Novaka zdolať, musím podať stopercentný výkon. Naša rivalita vojde do dejín, bol to ďalší dramatický zápas. Bojoval som o každú loptičku, ani jedna nebola pre mňa stratená. Dnes sa potvrdilo, že dvorec Philippa Chatriera je pre mňa najdôležitejšie miesto na svete. O dva dni sa vidíme v semifinále," uviedol Nadal v prvom pozápasovom rozhovore s bývalou francúzskou tenistkou Marion Bartoliovou.



Djokovič priznal, že Nadal zvíťazil zaslúžene. "Rafa bol dnes lepší, musím prijať túto prehru. Urobil som na dvorci všetko, aby som zvíťazil. Vyžmýkal som zo seba maximum a som hrdý na svoj výkon, na Rafu to však dnes nestačilo," povedal Srb na tlačovej konferencii.

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Rafael Nadal (Šp.-5) - Novak Djokovič (Srb.-1) 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (4)