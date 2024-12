Väčšina Slovákov je spokojná so svojím životom, za najväčšie problémy považujú rastúce ceny a vojnu na Ukrajine – VIDEO

Problémy Slovenska

Vojna na Ukrajine

2.12.2024 (SITA.sk) - Väčšina obyvateľov Slovenska je spokojných so svojím životom. Ukázal to prieskum Eurobarometer. VýsledkyNárodnej správy Eurobarometra z jesennej vlny v pondelok na pôde Európskeho informačného centra v Bratislave odprezentovala sociologička Oľga Gyárfášová Ako priblížila, 85 percent obyvateľov je spokojných so svojím životom. Nespokojnosť vyjadrilo 15 percent. Sociologička pripomenula, že tieto výsledky sú rovnaké ako na jar tohto roku. Slovensko je pritom mierne pod priemerom EÚ . Ten hovorí o 86 percentách spokojných a 14 percentách nespokojných obyvateľov.Ako najväčšie problémy Slovenska aktuálne obyvatelia vnímajú rastúce ceny, infláciu a náklady na život. Najväčším problémom je to pre 47 percent respondentov. Druhým najzávažnejším problémom je ekonomická situácia. Túto možnosť označilo 26 percent obyvateľov.Štátny dlh vníma ako problém 18 percent opýtaných a 17 percent ľudí označilo zdravie. Oproti jari tohto roku vzrástol podiel tých, ktorí zdravie vnímajú ako najväčší problém, o šesť percentuálnych bodov. Prieskumom sa zisťovalo aj to, akým problémom podľa slovenských občanov čelí EÚ.Ako najväčší problém vidia vojnu na Ukrajine, vyjadrilo sa tak 49 percent opýtaných. Na druhom mieste skončila medzinárodná situácia (24 %) a na treťom je to stav verejných financií krajín EÚ (20 %). Oproti jarnej vlne prieskumu stúpol na Slovensku podiel respondentov, ktorí vojnu na Ukrajine vnímajú ako jeden z najzávažnejších problémov, a to o sedem percentuálnych bodov.Na Slovensku pritom tento problém obyvatelia vnímajú viac naliehavo ako je priemer krajín EÚ. V priemere to ako najzávažnejší problém vníma 31 percent Európanov.