Policajný pyrotechnik zneškodnil nevybuchnutú leteckú muníciu (video)

Muníciu nebolo možné previesť

Nález bol zneškodnený

5.11.2023 (SITA.sk) - Policajný pyrotechnik zneškodnil nevybuchnutú leteckú muníciu. Podozrivý predmet našiel náhodný okoloidúci v lesnom poraste na ceste medzi Pernekom a Malackami.„Na miesto nálezu sa dostavil policajný pyrotechnik, ktorý po obhliadke potvrdil, že ide o nevybuchnutú leteckú muníciu, pričom obhliadkou bolo zistené, že ju nie je možné previezť. Z uvedeného dôvodu bolo rozhodnuté, že k jej zneškodneniu dôjde na mieste nálezu," informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Bratislave Michal Szeiff Doplnil, že polícia prijala hlásenie na linke 158 v sobotu 4. novembra, krátko po 16:00. Pyrotechnik rozhodol, že munícia bude zneškodnená v nedeľu 5. novembra, a to vzhľadom na okolnosti i miesto nálezu.Szeiff tiež uviedol, že polícia vykonala úkony zamerané na ochranu života a zdravia osôb, a nález bol za prísnych bezpečnostných opatrení na mieste zneškodnený.„V prípade nálezu podobnej munície s ňou v žiadnom prípade nemanipulujte a ihneď informujte políciu tak, ako to urobil aj nálezca v tomto prípade," apeluje Szeiff na občanov. „Následky neodbornej manipulácie s takýmito predmetmi by boli v prípade ich explózie fatálne," dodal.