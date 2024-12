Zamestnanci Bukózy Vranov nad Topľou dostanú meškajúce mzdy, štát podľa ministra Tomáša urobil maximum – VIDEO

Preplatenie miezd a odstupného

Štát urobil maximum

17.12.2024 (SITA.sk) - Zamestnancom Bukózy Vranov nad Topľou sa vyplatia meškajúce mzdy. Na tlačovej konferencii to oznámil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš spolu s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne Michalom Tariškom. Viac ako 300 zamestnancov Bukózy podalo už výpovede, keďže už od septembra nemali vyplatené mzdy. Minister práce poukázal na to, že mnohí z nich nemajú žiadne peniaze na prichádzajúce vianočné sviatky."V týchto hodinách podávajú samotní zamestnanci troch spoločností holdingu Bukóza Vranov nad Topľou návrhy na vyhlásenie konkurzu. Jedna firma už je v konkurze kvôli tomu, že návrh na konkurz už podal obchodný partner. Existuje ešte jedna spoločnosť, kde je tak málo zamestnancov, že nedokážu podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Tu zaberie štát a sociálna poisťovňa, a pripojí sa k ďalším podaniam návrhu na konkurz," uviedol Erik Tomáš s tým, že podmienkou, aby v tejto situácií mohla konať Sociálna poisťovňa, je podľa zákona podmienkou podanie návrhu na konkurz.Štát po utorku už podľa ministra práce môže preplatiť výplaty zamestnancov spolu s dvojmesačným odstupným, tím, zamestnancom, ktorí už podali výpovede. Sociálna poisťovňa môže z garančného fondu preplatiť mzdy do výšky celkovo 4 200 eur v čistej sume. Rezort práce predpokladá, že u väčšiny zamestnancov pôjde o preplatenie maximálnych troch miezd a maximálneho dvojmesačného odstupného. Pobočka Sociálnej poisťovne vo Vranove nad Topľou je pripravená urobiť maximum, aby zamestnanci dostali preplatené mzdy do Vianoc."Sociálna poisťovňa, moji kolegovia a kolegyne na východe Slovenska sú pripravení poskytnúť a už aj poskytujú maximálnu súčinnosť. Sú činní aj v areáli Bukózy, pomáhajú pri zbere, koordinácií, vypĺňaní žiadostí o poskytnutí nároku z fondu garančného poistenia. Pracujeme v urgentnom režime nad rámec štandardného pracovného času. Budeme robiť všetko preto, aby sme spracovali žiadosti, rozhodli a doručili, pokiaľ to bude v našich silách, do Vianoc, platby zamestnancom Bukózy," uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.Český majiteľ holdingu Roman Stanek ministrovi práce prisľúbil, že zamestnanci okamžite dostanú potvrdenie o príjme, ktorý potrebujú pri žiadosti o preplatenie miezd z garančného fondu. "Štát urobil maximum, čo sa dalo, teraz musí poskytnúť súčinnosť samotný zamestnávateľ," vyhlásil minister práce.Majiteľ Roman Stanek v rámci rokovaní s ministrom práce uviedol, že v súčinnosti nie je schopný pokračovať v činnosti. Budúci rok však chce vláde navrhnúť plán, ako pokračovať vo výrobe v podniku. Vláda je pripravená pomôcť, no žiada, aby išlo o dôveryhodný plán.Erik Tomáš v otázke pomoci zamestnancom, ktorí podali výpovede, poukázal na to, že úrad práce v regióne eviduje asi 270 voľných pracovných pozícií, väčšina z nich sú však najmä pozície vodičov kamiónov. Minister práce však zdôraznil aj možnosť nových pracovných miest, ktoré by mohla vytvoriť pripravovaná holandská investícia na tepelné čerpadlá.