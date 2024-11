Kremeľ: Washington určite pochopil odpálenie rakety Orešnik

Podľa Kremľa "niet pochýb" o tom, že Washington pochopil štvrtkové varovanie zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina, ktoré vyslovil po tom, čo Rusko zasiahlo Ukrajinu novou hypersonickou raketou stredného doletu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.





Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok večer v mimoriadnom vystúpení v štátnej televízii oznámil, že Rusko zasiahlo Ukrajinu novou raketou stredného doletu Orešnik (Lieska), ktorá niesla nejadrovú hlavicu.Tento "test v bojových podmienkach" označil za reakciu na "agresívne kroky krajín NATO voči Rusku". Ukrajina začala tento týždeň útočiť na ruské územie americkými raketami dlhšieho doletu. O povolení Spojených štátov na takéto útoky informoval minulú nedeľu americký denník The New York Times."Nepochybujeme o tom, že súčasná administratíva vo Washingtone mala možnosť oboznámiť sa s týmto vyhlásením a pochopiť ho," uviedol hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. "Hlavným odkazom je, že neuvážené rozhodnutia a činy západných krajín, ktoré vyrábajú rakety, dodávajú ich Ukrajine a následne sa podieľajú na úderoch na ruské územie, nemôžu zostať bez reakcie z ruskej strany," vyhlásil Peskov.Podľa hovorcu Kremľa je ruský prezident aj naďalej otvorený dialógu, avšak odchádzajúca americká administratíva "si radšej volí cestu eskalácie."Peskov taktiež pripomenul, že Rusko informovalo americkú stranu o útoku novou raketou pol hodiny vopred, a to napriek tomu, že ho k tomu nič nezaväzuje.