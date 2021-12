Zamestnanci v cestovnom ruchu sú v neistote, banky podnikateľom už nevládzu vychádzať v ústrety

Cashflow je obrovský problém

Hotely prestali vyberať zálohy

4.12.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnanci v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách sú v ohrození. Väčšina dohodárov a zamestnancov na dobu určitú už bola prepustená. Zamestnanci na dobu neurčitú sú na prekážkach.Upozornilo na to Združenie cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry, podľa ktorého pomoc od štátu nepokrýva celú časť nákladov na náhrady miezd zamestnancov a opatrenie na kompenzáciu časti miezd v závislosti od poklesu tržieb je dokonca vypnuté.Zamestnanci sú preto v neistote, obávajú sa, že aj pri prípadnom otvorení pôjde len o sezónnu prácu. Segment cestovného ruchu sa tak pre nich stáva čoraz neatraktívnejším. Združenie preto apeluje na potrebu včasnej a účinnej pomoci od štátu, aby zamestnávatelia nemuseli pristúpiť k najhoršiemu, teda prepúšťaniu ľudí.Podnikatelia v oblasti cestovného ruchu požadujú jasné pravidlá o kompenzáciách pri obmedzení podnikania.„O príspevkoch na nájmy sa zatiaľ medzi politikmi len diskutuje, dotácia na fixné náklady má niekoľkomesačné meškanie a taktiež nepokrýva relevantné náklady v plnej výške. Už aj banky majú problémy s odkladaním splátok úverov, sektor cestovného ruchu má v komerčných bankách stopku alebo nereálne úroky,“ priblížilo ďalej ZCR.Podľa neho sa rezervy minuli a cashflow je obrovským problémom. Niektorí podnikatelia už čelia hrozbám energetických spoločností v súvislosti s odpojením pre neuhradené faktúry.„O odškodňovacom zákone počúvame už takmer rok, namiesto toho sme svedkom politických hier o poukážky či zníženú sadzbu DPH na gastro výmenou za krčah vody,“ zhodli sa predstavitelia združenia.Ďalším problémom sú rezervácie. Kým v minulosti prichádzali aj s ročným predstihom, teraz funguje väčšina na poslednú chvíľu. Hotely a ubytovacie zariadenia už druhú zimu nevedia ako, a či vôbec budú otvorené.„Nakupovanie zásob teraz vôbec nepripadá do úvahy, nakoľko to predstavuje potenciálne ďalšie straty. Ak sa aj hostia zaujímajú o pobyt, nevieme im odpovedať, či budú môcť prísť. Jedna rezervácia sa presúva aj päťkrát. Mnoho hotelov už aj prestalo vyberať zálohy,“ opisuje situáciu ZCR, ktoré v regióne pôsobí od roku 1994 a v súčasnosti združuje 237 členov, z toho 174 ubytovacích zariadení.Upozorňuje tak na potrebu jasných a definitívnych rozhodnutí s dostatočným predstihom. Hotelieri či prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk tiež poukazujú na to, že ľudia si v súčasnosti rezervujú zimné dovolenky namiesto Slovenska v zahraničí, kde sú už známe podmienky fungovania. Predstavitelia cestovného ruchu nechcú, aby sa z Tatier stala nakoniec čisto letná destinácia.