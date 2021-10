Zamestnanecké benefity pribúdajú. Ktoré sú medzi Slovákmi najobľúbenejšie?

Najrozšírenejšia je práca z domu

Zamestnanci obľubujú aj flexibilný pracovný čas

24.10.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnanecké benefity má vo svojej práci stále viac zamestnancov na Slovensku. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia. Podiel zamestnancov, ktorí na svojom pracovisku nemajú k dispozícii žiaden benefit, sa tak stále znižuje.V tomto roku ide o zhruba 19 percent zamestnancov. Vlani išlo o 20 percent a v roku 2019 to bolo 22 percent ľudí. Trend rozširovania nefinančných benefitov tak nezastavila ani stále pretrvávajúca koronakríza.Oproti roku 2019 sa podľa analýzy znížil počet zamestnancov, ktorým ich firma organizuje akcie. Až donedávna boli teambuildingy najrozšírenejším benefitom na Slovensku, dnes to tak už nie je.Kým pred dvoma rokmi malo tento benefit k dispozícií takmer 36 percent Slovákov, dnes je to zhruba 30 percent. Zamestnávatelia oproti obdobiu spred pandémie okresávali tiež preplácanie športových a kultúrnych aktivít, vzdelávanie či firemné automobily.Benefit, ktorý sa oproti roku 2019 rozšíril najviac, je najmä práca z domu. Využívanie tzv. home office podľa vlastnej preferencie má dnes k dispozícií viac ako 30 percent Slovákov. Ešte dva roky dozadu mala s týmto benefitom skúsenosť iba zhruba pätina zamestnancov.Počas posledných dvoch rokov sa medzi zamestnancami rozšírila tiež káva či čaj zadarmo, notebook, bonus pri výročí zamestnancov vo firme či flexibilný pracovný čas.Aktuálne najrozšírenejším zamestnaneckým benefitom na Slovensku je podľa spoločnosti Profesia flexibilita. Pracovný čas nie striktne od 8:00 do 16:30, ale podľa svojich vlastných preferencií, môže využiť zhruba 35 percent Slovákov.Na ďalších miestach skončili nápoje zadarmo, práca z domu a firemné akcie, ale aj mobil, notebook, zamestnanecké zľavy či bonusy pri pracovných výročiach, ale aj svadbách či narodení detí.