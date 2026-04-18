Sobota 18.4.2026
Meniny má Valér
18. apríla 2026
Návštevnosť ubytovacích zariadení na Slovensku prekonala maximá spred pandémie, pomohli aj zahraniční turisti
Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo vo februári 496-tisíc hostí. Hotelieri ubytovali rekordný počet hostí, v porovnaní s doterajším maximom z februára 2020 bol ich počet vyšší o ...
18.4.2026 (SITA.sk) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo vo februári 496-tisíc hostí. Hotelieri ubytovali rekordný počet hostí, v porovnaní s doterajším maximom z februára 2020 bol ich počet vyšší o takmer 3 %. Výsledky výrazne podporil zvýšený záujem turistov zo zahraničia. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Hostia strávili v hoteloch a penziónoch na Slovensku medziročne o desatinu viac nocí, ich počet dosiahol takmer 1,4 milióna. Prenocovania zahraničných hostí dosiahli vo februári historicky najvyššiu úroveň, a to 530-tisíc nocí. Počet prenocovaní cudzincov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku bol o 13 % vyšší ako vlani, čím prekonali aj minuloročný rekord.
Domáci návštevníci dosiahli vo februári druhý najvyšší počet prenocovaní, v ubytovacích zariadeniach strávili 825-tisíc nocí. Medziročne tak zaznamenali nárast o takmer 8 %. K prekonaniu rekordu z roku 2020 chýbalo celkovo ešte 11 % nocí. Priemerná doba pobytu v tohtoročnom februári bola 2,7 noci.
Takmer dvojtretinový podiel v štruktúre ubytovaných hostí tvorili naďalej domáci návštevníci, ich počet medziročne vzrástol na takmer 301-tisíc hostí. Ide o medziročný nárast o 7 %. V porovnaní s najúspešnejším februárom 2020 hodnoty zaostávali o 5 %. Zahraničná návštevnosť v medziročnom porovnaní vzrástla o 15 %, počet hostí z cudziny dosiahol takmer 195-tisíc ubytovaných. Išlo o najvyššiu februárovú návštevnosť zo zahraničia.
Z regionálneho hľadiska sa vo februári tohto roka podarilo medziročne prekonať počet návštevníkov siedmim z ôsmich krajov v rozpätí od 0,1 % v Banskobystrickom kraji po 15,6 % v Žilinskom. Jedine Nitriansky kraj podľa údajov ŠÚ SR zaznamenal menej ubytovaných hostí ako pred rokom, a to o 2,9 %.
Turistov najviac lákali kraje zamerané na zimné aktivity v horskom prostredí. Nadpolovičná väčšina návštevníkov smerovala do Žilinského a Prešovského kraja. Oba kraje evidovali historicky najvyšší februárový počet ubytovaných hostí, rekord prekonali počty domácich aj zahraničných návštevníkov.
Tretím najobľúbenejším krajom bol vo februári Bratislavský kraj, navštívilo ho takmer 88-tisíc hostí. Ako v jedinom kraji tu väčšinu ubytovaných tvorili zahraniční návštevníci. Ubytovatelia v Bratislavskom regióne dosiahli februárový rekord v počte návštevníkov z cudziny, ubytovalo sa u nich viac ako 54-tisíc zahraničných hostí, čo je o 4 % viac ako doterajšie maximum z februára 2020.
V súhrne za prvé dva mesiace tohto roka sa na Slovensku ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu takmer 952-tisíc hostí. Išlo o medziročný nárast v súhrne o 10,5 %. Dynamickejšie podľa ŠÚ SR vzrástol počet cudzincov ako počet domácich návštevníkov. Za pozitívny možno považovať aj vývoj počtu prenocovaní, ktorý medziročne vzrástol o 11 %.
Zdroj: SITA.sk - Návštevnosť ubytovacích zariadení na Slovensku prekonala maximá spred pandémie, pomohli aj zahraniční turisti © SITA Všetky práva vyhradené.
Historicky najvyššia úroveň
Turistov láka horské prostredie
Zmena v odvodoch môže ovplyvniť tisíce ľudí, SNS navrhuje vyšší limit aj pomoc pre rodičov
Zamestnankyne úradu práce v Pezinku zneužili systém pomoci počas pandémie, vznikla škoda viac ako pol milióna eur
