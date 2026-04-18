 Sobota 18.4.2026
 Meniny má Valér
18. apríla 2026

Návštevnosť ubytovacích zariadení na Slovensku prekonala maximá spred pandémie, pomohli aj zahraniční turisti


18.4.2026 (SITA.sk) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo vo februári 496-tisíc hostí. Hotelieri ubytovali rekordný počet hostí, v porovnaní s doterajším maximom z februára 2020 bol ich počet vyšší o takmer 3 %. Výsledky výrazne podporil zvýšený záujem turistov zo zahraničia. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Historicky najvyššia úroveň


Hostia strávili v hoteloch a penziónoch na Slovensku medziročne o desatinu viac nocí, ich počet dosiahol takmer 1,4 milióna. Prenocovania zahraničných hostí dosiahli vo februári historicky najvyššiu úroveň, a to 530-tisíc nocí. Počet prenocovaní cudzincov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku bol o 13 % vyšší ako vlani, čím prekonali aj minuloročný rekord.

Domáci návštevníci dosiahli vo februári druhý najvyšší počet prenocovaní, v ubytovacích zariadeniach strávili 825-tisíc nocí. Medziročne tak zaznamenali nárast o takmer 8 %. K prekonaniu rekordu z roku 2020 chýbalo celkovo ešte 11 % nocí. Priemerná doba pobytu v tohtoročnom februári bola 2,7 noci.

Takmer dvojtretinový podiel v štruktúre ubytovaných hostí tvorili naďalej domáci návštevníci, ich počet medziročne vzrástol na takmer 301-tisíc hostí. Ide o medziročný nárast o 7 %. V porovnaní s najúspešnejším februárom 2020 hodnoty zaostávali o 5 %. Zahraničná návštevnosť v medziročnom porovnaní vzrástla o 15 %, počet hostí z cudziny dosiahol takmer 195-tisíc ubytovaných. Išlo o najvyššiu februárovú návštevnosť zo zahraničia.

Turistov láka horské prostredie


Z regionálneho hľadiska sa vo februári tohto roka podarilo medziročne prekonať počet návštevníkov siedmim z ôsmich krajov v rozpätí od 0,1 % v Banskobystrickom kraji po 15,6 % v Žilinskom. Jedine Nitriansky kraj podľa údajov ŠÚ SR zaznamenal menej ubytovaných hostí ako pred rokom, a to o 2,9 %.

Turistov najviac lákali kraje zamerané na zimné aktivity v horskom prostredí. Nadpolovičná väčšina návštevníkov smerovala do Žilinského a Prešovského kraja. Oba kraje evidovali historicky najvyšší februárový počet ubytovaných hostí, rekord prekonali počty domácich aj zahraničných návštevníkov.

Tretím najobľúbenejším krajom bol vo februári Bratislavský kraj, navštívilo ho takmer 88-tisíc hostí. Ako v jedinom kraji tu väčšinu ubytovaných tvorili zahraniční návštevníci. Ubytovatelia v Bratislavskom regióne dosiahli februárový rekord v počte návštevníkov z cudziny, ubytovalo sa u nich viac ako 54-tisíc zahraničných hostí, čo je o 4 % viac ako doterajšie maximum z februára 2020.

V súhrne za prvé dva mesiace tohto roka sa na Slovensku ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu takmer 952-tisíc hostí. Išlo o medziročný nárast v súhrne o 10,5 %. Dynamickejšie podľa ŠÚ SR vzrástol počet cudzincov ako počet domácich návštevníkov. Za pozitívny možno považovať aj vývoj počtu prenocovaní, ktorý medziročne vzrástol o 11 %.


Zdroj: SITA.sk - Návštevnosť ubytovacích zariadení na Slovensku prekonala maximá spred pandémie, pomohli aj zahraniční turisti © SITA Všetky práva vyhradené.

