Zamestnávatelia a SZČO si budú zrejme môcť pre koronavírus opäť odložiť splatnosť sociálnych odvodov

7.10.2021 (Webnoviny.sk) - Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak do konca tohto mesiaca predloží návrh na ďalšie odloženie splatnosti sociálnych odvodov. Povedal to pred štvrtkovým rokovaní vlády.Návrh sa podľa Krajniaka objaví na rokovaní vlády možno už budúci týždeň. Upozornil na to, že väčšine dotknutých zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb táto možnosť v minulosti pomohla. „Je veľmi malé percento tých, ktorí odložené odvody nakoniec nezaplatia," povedal.Odložiť si úhradu sociálnych odvodov mohli v minulosti tí zamestnávatelia a SZČO , ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 percent a viac.